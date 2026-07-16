Merzifon kaza SON DAKİKA! Amasya Merzifon otobüs kazasını hangi firma yaptı? Kazada ölü var mı, kaç yaralı var?

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bölgeyi ve yolculuk yapan vatandaşların yakınlarını endişelendirdi. İstanbul'dan Ordu yönüne seyir halinde olan çift katlı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Peki, Amasya Merzifon otobüs trafik kazasında kaç ölü kaç yaralı var? Detaylar...

MERZİFON KAZA SON DAKİKA!

Amasya'nın Merzifon ilçesi Sarıköy mevkisinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Ordu istikametine seyreden E.V. yönetimindeki çift katlı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak hem yolcuların güvenli şekilde tahliyesini gerçekleştirdi hem de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Otobüste bulunan yolcuların tahliyesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Kazanın ardından bölgede trafik ve güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, yaptığı açıklamada otobüste 75 yolcu ile 5 mürettebatın bulunduğunu belirtti. Vali Bakan, kazada can kaybı yaşanmadığını vurgulayarak, yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ifade etti.

AMASYA MERZİFON OTOBÜS TRAFİK KAZASINDA KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

Yetkililer tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre kazada can kaybı bulunmuyor.

Kazada toplam 46 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Merzifon, Amasya, Suluova, Havza ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere kaldırıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan'ın açıklamasına göre:

Kazada 46 kişi yaralandı.

Can kaybı yaşanmadı.

İki yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

Yaralıların bir bölümü ayakta tedavi edilirken, diğerleri çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Vali Bakan açıklamasında, olayın ardından tüm kamu kurumlarının koordineli şekilde çalıştığını belirterek, yaralıların kısa sürede sağlık kuruluşlarına ulaştırıldığını ve sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Kazanın kesin nedeni ise yürütülecek teknik ve adli incelemenin ardından netlik kazanacak. Yetkili kurumların resmi açıklamaları doğrultusunda soruşturma devam ediyor.