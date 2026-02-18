Merve Yalçın kimdir? Fenomen Merve Yalçın kaç yaşında, nereli?

Merve Yalçın, sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olarak sıkça gündeme geliyor. Özellikle hayranları, genç fenomenin yaşamı ve kariyerine dair merak içinde. "Gerçekten yaşıyor mu?" sorusu da sıkça sorulurken; Merve Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları gündemde. Tüm merak edilenler haberin devamında…

MERVE YALÇIN KİMDİR?

Merve Yalçın, 15 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul'da doğan ve aslen Erzurumludur. TikTok, Instagram ve YouTube platformlarında içerik üreterek fenomenleşmiş, özellikle eğlence ve müzik videolarıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle adını duyurmuş ve müzik kariyerinde de "Bella", "Uçurum", "Romale" ve "Milyonlara" gibi parçalarla tanınmıştır.

MERVE YALÇIN KAÇ YAŞINDA?

Merve Yalçın 1999 doğumlu olduğuna göre, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

MERVE YALÇIN NERELİ?

Merve Yalçın İstanbul doğumlu olmakla birlikte aslen Erzurum kökenlidir.

MERVE YALÇIN'IN KARİYERİ

Sosyal medya kariyerinde TikTok'ta @merveyalcin, Instagram'da @merveyalcin kullanıcı adlarıyla içerik üreten Yalçın, YouTube kanalında da videolar paylaşmaktadır. Müzik alanında aktif olan fenomen, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden şarkılarıyla geniş bir kitleye ulaşmıştır. Fenomenin en bilinen parçaları arasında "Bella", "Uçurum", "Romale" ve "Milyonlara" yer almaktadır.