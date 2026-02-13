Merve Taşkın gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Merve Taşkın kimdir, kaç yaşında, nereli?

Merve Taşkın, sosyal medyada cesur paylaşımları ve tartışma yaratan içerikleriyle adından söz ettiriyor. Son günlerde gündeme gelen OnlyFans operasyonu ve hakkında çıkan gözaltı iddiaları, takipçilerini merak içinde bıraktı. Taşkın'ın hukuki durumu, paylaşımları ve kariyeri hakkındaki gelişmeler, dijital platformlarda gündemin üst sıralarına taşındı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MERVE TAŞKIN GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Merve Taşkın hakkında OnlyFans operasyonu kapsamında gözaltı kararı verildi. Ancak şüphelinin o dönemde yurt dışında olduğu ve bu nedenle gözaltına alınamadığı belirtildi.

MERVE TAŞKIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Taşkın, OnlyFans platformunda müstehcen içerikli paylaşımlar yapmak ve bu içeriklerden kazanç sağlamakla suçlanıyor. Operasyon, müstehcenlik ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları üzerine gerçekleştirildi.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 16 kişi gözaltına alınırken, bazı şüpheliler yurt dışında veya başka bir soruşturmadan tutuklu bulunuyordu. Diğer isimler arasında Meltem Bakır, Yağmur Şimşek, Serpil Cansız, Ebru Arman ve Gizem Avcı gibi kişiler yer aldı.

MERVE TAŞKIN KİMDİR?

Merve Taşkın, sosyal medya ve dijital platformlarda cesur ve tartışmalı içerikleriyle tanınan bir fenomen. Özellikle Instagram ve X (Twitter) üzerinden aktif olan Taşkın, paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine hitap ediyor.

MERVE TAŞKIN KAÇ YAŞINDA?

21 Ocak 1998 doğumlu olan Merve Taşkın, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

MERVE TAŞKIN NERELİ?

Merve Taşkın İstanbul doğumludur ve sosyal medya kariyerini ağırlıklı olarak burada sürdürmektedir.

MERVE TAŞKIN NE İŞ YAPIYOR?

Taşkın'ın temel mesleği sosyal medya fenomenliği ve dijital içerik üreticiliğidir. Fenomenlik kariyeri boyunca: