Son dönemde sosyal medya dünyasında büyük bir takipçi kitlesine sahip isimlerin de aralarında bulunduğu uyuşturucu operasyonları dikkat çekiyor. İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında ünlü isimler gözaltına alındı. Peki, Merve Sanay kimdir? Merve Sanay neden gözaltına alındı? Merve Sanay kaç yaşında, nereli? Operasyonun detayları ve Merve Sanay'a dair bilgiler haberimizde.

MERVE SANAY KİMDİR?

Merve Sanay, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul doğumlu olan Sanay, hayatını uzun süredir yine İstanbul'da sürdürüyor. Kamuoyunda bilinen "Merve Sanay" soyadı, gerçek soyadı olmayıp sosyal medyada tanınmaya başladıktan sonra kullandığı bir isim olarak biliniyor.

Meslek hayatına sosyal medyadan önce bayan kuaförü olarak başlayan Sanay, ardından Periscope yayınlarıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Bu süreç kısa sürede Instagram fenomenliğiyle devam etti. Merve Sanay, sosyal medyadaki popülerliğini eğlence sektörüne taşımış ve çeşitli gece kulüplerinde DJ'lik yapmaya başlamıştır. Farklı şehirlerde sahne alan Sanay, organizasyonlarda yer almaya devam ediyor.

MERVE SANAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Merve Sanay da gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirildi.

Soruşturma, uyuşturucu maddeyle bağlantılı iddialar üzerine yürütülüyor. Gözaltına alınan diğer isimler arasında sosyal medyada tanınan Deniz Berk Cengiz ve eski futbolcu Ümit Karan da bulunuyor. Toplamda 18 kişi gözaltına alınmış durumda. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor ve savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip edilmeyecekleri ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

Resmî makamlar tarafından soruşturmanın içeriğine ve gözaltı gerekçelerine dair henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden gelecek açıklamalarla soruşturmanın kapsamı ve hukuki sürecin seyri kamuoyuyla paylaşılacak.

MERVE SANAY KAÇ YAŞINDA?

Merve Sanay, 1996 doğumlu olduğu için 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

MERVE SANAY NERELİ?

Merve Sanay, İstanbul doğumlu ve doğup büyüdüğü şehirde yaşamını sürdürüyor.