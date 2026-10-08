Merve Özbey'in sağlık durumu nasıl? Merve Özbey sahnede merdivenden mi düştü, olay nedir?

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Merve Özbey'in sağlık durumu, Afyonkarahisar'daki konseri sırasında yaşadığı talihsiz kazanın ardından gündeme geldi. Sahneye verilen arada merdivenlerden inerken düşen şarkıcının sağlık durumu merak konusu olurken, yaşanan olayın ardından İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Merve Özbey'in başına gelen kazanın nasıl gerçekleştiği ve son sağlık durumu araştırılırken, ünlü şarkıcının yaptığı açıklama da dikkat çekti. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

MERVE ÖZBEY SAHNEDE DÜŞTÜ MÜ?

Merve Özbey, Afyonkarahisar'daki konserinde ara verdiği sırada sahneden inerken merdivenlerden düştü. İlk müdahalesi Afyonkarahisar'da yapılan şarkıcı, daha sonra İstanbul'a dönerek kendi doktoruna başvurdu.

MERVE ÖZBEY'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Konser sırasında merdivenlerden düşerek ayağından yaralanan Merve Özbey'in tedavisi devam ediyor. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, tedavisinin üçüncü gününde hastaneden yeni bir kare paylaşarak "Gün 3" notunu düştü.

HASTANEDEN "GÜN 3" PAYLAŞIMI

Tedavi süreci devam eden Merve Özbey, hastaneden yeni bir kare paylaşarak fotoğrafına “Gün 3” notunu düştü. Özbey'in önümüzdeki birkaç günü dinlenerek geçireceği belirtildi.