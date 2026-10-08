Haberler

Merve Özbey'in sağlık durumu nasıl? Merve Özbey sahnede merdivenden mi düştü, olay nedir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merve Özbey'in sağlık durumu nasıl? Merve Özbey sahnede merdivenden mi düştü, olay nedir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merve Özbey'in sağlık durumu, Afyonkarahisar'da verdiği konser sırasında yaşadığı kazanın ardından merak ediliyor. Konsere ara verdiği sırada sahneden inerken merdivenden düşen ünlü şarkıcı, ilk müdahalenin ardından İstanbul'a döndü. “Merve Özbey sahnede merdivenden mi düştü?”, “Merve Özbey'e ne oldu?” ve “Merve Özbey'in sağlık durumu nasıl?” soruları araştırılırken, şarkıcının kazanın ardından yaptığı açıklama dikkat çekti.

Merve Özbey'in sağlık durumu, Afyonkarahisar'daki konseri sırasında yaşadığı talihsiz kazanın ardından gündeme geldi. Sahneye verilen arada merdivenlerden inerken düşen şarkıcının sağlık durumu merak konusu olurken, yaşanan olayın ardından İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Merve Özbey'in başına gelen kazanın nasıl gerçekleştiği ve son sağlık durumu araştırılırken, ünlü şarkıcının yaptığı açıklama da dikkat çekti. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

MERVE ÖZBEY SAHNEDE DÜŞTÜ MÜ?

Merve Özbey, Afyonkarahisar'daki konserinde ara verdiği sırada sahneden inerken merdivenlerden düştü. İlk müdahalesi Afyonkarahisar'da yapılan şarkıcı, daha sonra İstanbul'a dönerek kendi doktoruna başvurdu.

MERVE ÖZBEY'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Konser sırasında merdivenlerden düşerek ayağından yaralanan Merve Özbey'in tedavisi devam ediyor. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, tedavisinin üçüncü gününde hastaneden yeni bir kare paylaşarak "Gün 3" notunu düştü.

HASTANEDEN "GÜN 3" PAYLAŞIMI

Tedavi süreci devam eden Merve Özbey, hastaneden yeni bir kare paylaşarak fotoğrafına “Gün 3” notunu düştü. Özbey'in önümüzdeki birkaç günü dinlenerek geçireceği belirtildi. 

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Merdivenden düşen Merve Özbey'den hastane paylaşımı: Gün 3

Sahnede düşüp hastanelik olmuştu! Merve Özbey'den haber var
Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek

Trump'tan dünyayı ilgilendiren açıklama! Her şeyin fiyatı düşecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım: Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği

Bu sözlerle paylaştı: Kalp damar grubu 2. geleneksel yemeği
Sapanca'da kahreden ölüm! Devrilen minibüsünün hasarına bakarken TIR çarptı

Devrilen minibüsten sağ çıktı, hasara bakarken TIR çarptı
Engelli çocuklara şifa bahanesiyle 4 yıl işkence yaptı

4 yıl süren sessiz kabus! Video internete düşünce polis düğmeye bastı
Konuşmaya çağırdı, silahla tehdit edip ateş etti

Konuşmaya çağırdı, silahla karşıladı
Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Verdiği karar hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi

Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken şu olana bakın

KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?

KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?