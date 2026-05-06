Mertens Galatasaray'da ne zaman oynadı, ne zaman ayrıldı, Mertens Galatasaray'da kaç gol attı, kaç defa şampiyon oldu?

Sarı-kırmızılı camiaya vedasıyla hüzün yaratan Dries Mertens Galatasaray kariyerinde kaç kez şampiyon oldu? başlığı altında, Belçikalı yıldızın elde ettiği başarılar göz kamaştırıyor. Üç sezon boyunca formasını terlettiği Galatasaray ile toplam kupalar kaldıran Mertens, özellikle asist krallığı ve oyun zekasıyla Süper Lig'e damgasını vurdu.

MERTENS GALATASARAY'DA NE ZAMAN OYNADI?

Dries Mertens, Galatasaray macerasına 8 Ağustos 2022 tarihinde imza atarak başladı. İtalya'nın Napoli kulübünde kırdığı rekorların ardından Türkiye'ye gelen yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte üç tam sezon boyunca forma terletti. Mertens, 2024-2025 sezonunun sonunda, yani Mayıs 2025 itibarıyla profesyonel futbolculuk kariyerini Galatasaray forması altında noktalayarak aktif spordan ayrıldı.

MERTENS GALATASARAY'DA KAÇ GOL ATTI VE KAÇ ASİST YAPTI?

İlerleyen yaşına rağmen saha içerisindeki enerjisi ve oyun zekasıyla parmak ısırtan Belçikalı yıldız, Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli kozu oldu. Özellikle 2023-2024 sezonunda ligin asist kralı olan Mertens'in sarı-kırmızılı karnesi şu şekildedir:

• Toplam Maç: 100'ün üzerinde resmi müsabaka.

• Gol Sayısı: Tüm kulvarlarda toplam 25 gol.

• Asist Sayısı: Takım arkadaşlarına yaptığı 40'tan fazla asist ile hücumdaki liderliğini kanıtladı.

MERTENS GALATASARAY'DA KAÇ DEFA ŞAMPİYON OLDU?

Dries Mertens, Galatasaray'a geldiği ilk günden itibaren kupa koleksiyonunu genişletmeye başladı. Belçikalı yıldız, İstanbul'daki kariyeri boyunca toplamda 5 kupa kaldırma başarısı gösterdi:

• Süper Lig Şampiyonluğu: 3 Kez (2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları üst üste).

• TFF Süper Kupa: 1 Kez.

• Ziraat Türkiye Kupası: 1 Kez.

Üst üste gelen 3 lig şampiyonluğunda da kadronun kilit ismi olan Mertens, özellikle derbi maçlardaki performansıyla şampiyonlukların baş mimarlarından biri oldu.

BİR EFSANENİN VEDASI: YAŞIN SADECE BİR SAYI OLDUĞUNU KANITLADI

Galatasaray'a transfer olduğunda fiziksel durumu merak konusu olan Mertens, sergilediği profesyonellik ve aidiyet duygusuyla tüm soru işaretlerini sildi. Napoli'den sonra İstanbul'da da bir futbol ikonu haline gelen oyuncu, kariyerini zirvede bırakma kararı alarak futbolseverlerin hafızasında unutulmaz bir yer edindi. Galatasaray kulübü, Mertens'in ayrılığının ardından oyuncuya teknik heyette görev alması yönünde teklif götürerek bu büyük tecrübeden faydalanmaya devam etmek istiyor.