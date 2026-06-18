Türkiye’de uzun yıllar forma giyen ve Süper Lig’de önemli kulüplerde oynayan Mert Nobre’nin milli takım geçmişi futbol gündeminde yeniden tartışılmaya başlandı. Taraftarlar, deneyimli golcünün milli takım düzeyinde hangi ülkeleri temsil ettiğini öğrenmek istiyor.

MERT NOBRE MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Futbolseverler, “ Mert Nobre milli takımda oynadı mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Brezilya doğumlu eski golcü Mert Nobre, kulüp kariyerinde Türkiye’de uzun yıllar forma giymesiyle tanınsa da milli takım kariyeri tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Mert Nobre, profesyonel futbol kariyeri boyunca Türk A Milli Takımı’nda forma giymedi.

Mert Nobre, profesyonel futbol kariyeri boyunca Brezilya A Milli Takımı’nda forma giymedi. Brezilya futbolunun güçlü kadro rekabeti nedeniyle milli takım seviyesinde görev alamayan Nobre, uluslararası arenada Brezilya adına sahaya çıkmadı.

TÜRKİYE İÇİN OYNAMA GİRİŞİMİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Türkiye’de uzun yıllar başarılı bir kariyer geçiren Mert Nobre için ilerleyen yıllarda Türkiye Milli Takımı’nda oynayabileceği yönünde tartışmalar gündeme gelmişti. Ancak resmi bir A Milli Takım maçı bulunmuyor.

TÜRK FUTBOLUNA KULÜP KARİYERİYLE DAMGA VURDU

Süper Lig’de özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş JK formalarıyla dikkat çeken Nobre, attığı goller ve mücadeleci yapısıyla taraftarların sevgisini kazanmıştı. Ancak milli takım düzeyinde herhangi bir ülkeyi temsil etmedi.