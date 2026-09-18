Mert Müldür sakatlandı mı, Mert Müldür kaç maç yok?

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Mert Müldür’ün sakatlık durumu gündemdeki yerini koruyor. “ Mert Müldür sakatlandı mı, kaç maç yok?” sorularına yanıt arayan futbolseverler, milli oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte Mert Müldür’ün sakatlığı ve beklenen dönüş tarihiyle ilgili merak edilenler.

MERT MÜLDÜR SAKATLANDI MI? İŞTE SAKATLIĞININ DETAYLARI

Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Mert Müldür'ün sakatlık durumu futbolseverlerin gündeminde. Antrenman sırasında dizine aldığı sert darbe nedeniyle çalışmaya devam edemeyen Mert Müldür, sağlık ekibinin kontrolünün ardından hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde milli oyuncunun menisküsünde yırtık tespit edildi.

MERT MÜLDÜR'ÜN SAKATLIĞI NE?

Antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası çalışmayı yarıda bırakan Mert Müldür, sağlık heyetinin gözetiminde Ataşehir Medicana Hastanesi'ne sevk edildi. Milli futbolcuya burada MR tetkiki uygulandı.

Yapılan kontroller sonucunda Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık meydana geldiği belirlendi. Sakatlığının ardından milli futbolcunun tedavi süreci başlatıldı.

MERT MÜLDÜR KAÇ HAFTA YOK?

Mert Müldür'ün sakatlığı sonrası en çok merak edilen konuların başında sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı geliyor. Sağlık heyetinin ilk değerlendirmelerine göre milli futbolcunun yaklaşık 1,5 ay, yani 6-7 hafta boyunca forma giymemesi bekleniyor.

Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin nasıl ilerleyeceği, Mert Müldür'ün sahalara dönüş tarihinin belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Planlanan sürecin sorunsuz ilerlemesi halinde oyuncunun 6-7 haftalık dönemin ardından takımla çalışmalara başlaması öngörülüyor.

MERT MÜLDÜR SÜPER LİG'DE İLK YARIYI KAPATTI MI?

Mert Müldür'ün yaklaşık 6-7 hafta sahalardan uzak kalmasının ardından sezonun ilk yarısındaki son karşılaşmalara yetişme ihtimali bulunuyor. Milli futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecine bağlı olarak ilk yarının son maçlarında yeniden forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Mert Müldür'ün tedavi süreci yakından takip edilirken, milli oyuncunun sahalara dönüş tarihi yapılacak kontrollerin ardından daha net şekilde belli olacak.