Mert Müldür kimdir, Mert Müldür kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, eşi kim, çocuğu var mı, Mert Müldür hangi takımda oynuyor, hangi takımı

Saha içindeki hızı ve disiplinli yaşantısıyla takdir toplayan Mert Müldür'ün özel hayatı, futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "Mert Müldür evlendi mi, nişanlısı kim, çocuğu var mı?" sorularının yanıtları haberimizde. 3 Nisan 1999 doğumlu olan ve geçtiğimiz yıl Kick boks sporcusu sevgilisi Koprena Andjela ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan milli futbolcunun aile yaşantısından tuttuğu takıma kadar bilinmeyenlerini bir araya getirdik. İşte Mert Müldür'ün hayatı ve merak edilenleri...

MERT MÜLDÜR KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Mert Müldür, 3 Nisan 1999 tarihinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da dünyaya gelmiştir. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla 27 yaşına giren milli futbolcu, 1,88 metrelik boyu ve hem sağ bek hem de sol bek pozisyonlarında görev yapabilme yeteneğiyle "modern bek" tanımının en iyi örneklerinden biridir. Avusturya'da yetişmiş olmasına rağmen milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanarak Ay-Yıldızlı formanın vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştur.

MERT MÜLDÜR ASLEN NERELİDİR?

Viyana doğumlu olan Mert Müldür, gurbetçi bir ailenin çocuğudur. Başarılı futbolcu aslen Bingöllüdür. Memleketiyle olan bağını koparmayan Mert, Bingöl halkı tarafından da büyük bir gururla takip edilmektedir.

MERT MÜLDÜR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mert Müldür’ün futbol yolculuğu Avrupa’nın disiplinli altyapı kültüründen başlayıp Türkiye’nin dev kulüplerinden birine uzanmıştır:

SK Rapid Wien (2017-2019): Futbola başladığı ve profesyonel kariyerine adım attığı kulüp. Avusturya Ligi'nde sergilediği performansla İtalyan kulüplerinin dikkatini çekmiştir.

US Sassuolo (2019-2023): İtalya Serie A’da 4 sezon boyunca forma giymiş, burada taktiksel bilgisini ve fiziksel gücünü en üst seviyeye çıkarmıştır.

Fenerbahçe (2023- ): 2023 yılının Ağustos ayında transfer olduğu sarı-lacivertli kulüpte 2026 yılı itibarıyla kariyerine devam etmektedir.

MERT MÜLDÜR EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Mert Müldür, özel hayatında evlilik yolunda önemli adımlar atmış bir sporcudur. Başarılı futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu Sırp asıllı kick boks sporcusu Koprena Andjela ile 2025 yılının Ekim ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştır. 2026 yılı itibarıyla evlilik hazırlıklarını sürdüren Mert Müldür’ün henüz çocuğu bulunmamaktadır.

MERT MÜLDÜR HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Mert Müldür, çocukluk yıllarından itibaren sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Fenerbahçe’ye transfer olduğu gün yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri bu formanın hayalini kurduğunu ve Alex de Souza hayranı olduğunu belirterek aidiyetini net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu tutkusu, saha içindeki hırslı mücadelesiyle birleşince taraftarların en sevdiği isimlerden biri olmasını sağlamıştır.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ VE BAŞARILARI

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın savunmadaki en önemli parçalarından biri olan Mert Müldür, özellikle EURO 2024'te Gürcistan'a attığı muhteşem golle turnuvanın en güzel golü ödülüne layık görülmüştü. 2026 yılındaki form grafiğiyle de hem Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki en büyük kozlarından biri hem de milli takımın değişmez ismi olmaya devam etmektedir.