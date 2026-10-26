Mert Hakan Yandaş’ın cezası ne zaman bitti, cezası bitti mi?

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Merak edilen sorunun yanıtı net: Mert Hakan Yandaş’ın cezası sona erdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezası, TFF Tahkim Kurulu tarafından 6 aya indirilmişti. 32 yaşındaki futbolcunun cezası ekim ayının başında tamamlandı ve Mert Hakan yeniden takımla çalışmalara başladı. İşte Mert Hakan Yandaş’ın ceza sürecine dair bilinenler.

MERT HAKAN YANDAŞ’IN CEZASI BİTTİ Mİ?

Evet. Mert Hakan Yandaş’ın 6 aylık hak mahrumiyeti cezası, ekim ayının başında sona erdi. Cezasının tamamlanmasının ardından tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe’nin antrenmanlarında yeniden takımla birlikte çalışmaya başladı. Böylece Mert Hakan’ın teknik heyetin tercih etmesi halinde resmi maçlarda forma giymesinin önü açıldı.

MERT HAKAN YANDAŞ’IN CEZASI NE ZAMAN BİTTİ?

Basına yansıyan bilgilere göre Mert Hakan Yandaş’ın cezası 1 Ekim 2026 itibarıyla resmi olarak sona erdi. Cezanın, Eylül ayındaki milli ara döneminde tamamlanması nedeniyle tecrübeli oyuncunun Süper Lig’in 7. haftasındaki Çaykur Rizespor maçından itibaren kadroda yer alabileceği belirtilmişti.

MERT HAKAN YANDAŞ NE KADAR CEZA ALDI?

Mert Hakan Yandaş, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. PFDK, 30 Nisan 2026’da tecrübeli futbolcuya bahis eylemi gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Ancak TFF Tahkim Kurulu, 31 Temmuz 2026’da verdiği kararla bu cezayı 6 aya indirdi.

MERT HAKAN YANDAŞ TUTUKLANMIŞTI

Mert Hakan Yandaş, futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Aralık 2025’te tutuklanmıştı. Tecrübeli futbolcu, yaklaşık 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Mahkeme sürecindeki suçlamalar ile TFF’nin verdiği sportif disiplin cezası birbirinden farklı süreçler olarak yürütülüyor.

MERT HAKAN EN SON NE ZAMAN OYNADI?

Mert Hakan Yandaş, son resmi maçına 28 Mart 2025’te çıktı. Uzun süre sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki futbolcu, bu süreçte bireysel çalışmalarını sürdürdü.

FENERBAHÇE ORTA SAHASINDA YENİ SEÇENEK

Mert Hakan Yandaş’ın cezasının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe’nin orta saha rotasyonunda yeni bir seçenek ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncunun forma şansı bulup bulamayacağı ise teknik direktör İsmail Kartal’ın tercihleri ve sahadaki performansıyla belirlenecek. Mert Hakan’ın Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor.