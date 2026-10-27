Mert Hakan Yandaş polise ne yaptı, polisi itti mi, Mert Hakan Yandaş ceza alacak mı?

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Yansıyan görüntülere göre Mert Hakan Yandaş, maç sonunda sahada yaşanan arbede sırasında kendisini sakin olması yönünde uyaran bir polis memurunu eliyle itti ve bir başka polis memuruyla hararetli bir tartışma yaşadı. Olayla ilgili Mert Hakan Yandaş’tan ya da Fenerbahçe Kulübü’nden henüz bir açıklama yapılmadı. İşte derbi sonrasında yaşananlara dair ayrıntılar.

MERT HAKAN YANDAŞ POLİSE NE YAPTI?

Derbinin ardından sahada yükselen tansiyonu düşürmek için görev yapan polis ekipleri oyunculara müdahale etti. Bu sırada kendisini sakinleştirmeye çalışan bir polis memurunu Mert Hakan Yandaş’ın eliyle ittiği görüldü. Tecrübeli futbolcunun ardından bir başka polis memuruyla da hararetli şekilde tartıştığı görüntülere yansıdı.

DERBİ SONRASI SAHA KARIŞTI

Galatasaray’ın 2-1’lik galibiyetiyle sona eren derbinin bitiş düdüğüyle birlikte iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Sözlü tartışmayla başlayan olaylar kısa sürede fiziki arbedeye dönüştü. Galatasaray’dan Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe’den Archie Brown arasında yaşanan kavganın ardından iki oyuncu da şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Saha içindeki gerginliğin artması üzerine Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri oyuncuları ayırmak için müdahalede bulundu. Yaşanan arbede ve gergin anlar, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle güçlükle kontrol altına alındı ve futbolcular soyunma odasına gönderildi.

MERT HAKAN YANDAŞ CEZA ALACAK MI?

Mert Hakan Yandaş’ın polisle yaşadığı olayın ardından hakkında disiplin ya da adli bir süreç başlatılıp başlatılmayacağı merak ediliyor. Maç sonunda yaşanan olaylar, hakem ve gözlemci raporlarıyla birlikte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun değerlendirmesine konu olabiliyor. Olaya ilişkin herhangi bir resmi işlem başlatılıp başlatılmadığına dair henüz bir açıklama bulunmuyor.

CEZASI YENİ SONA ERMİŞTİ

Mert Hakan Yandaş, bahis soruşturması kapsamında aldığı 6 aylık hak mahrumiyeti cezasını ekim ayının başında tamamlamış ve yeniden takımla çalışmaya başlamıştı. Tecrübeli futbolcu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 12 aylık cezanın TFF Tahkim Kurulu tarafından 6 aya indirilmesinin ardından sahalara dönüş yapmıştı.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, Victor Osimhen’in golleriyle Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü ve ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 6’ya çıkardı. Fenerbahçe’nin tek golü ise İrfan Can Kahveci’nin röveşata vuruşundan geldi.