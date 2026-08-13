Mert Günok sakatlandı mı, Gençlerbirliği maçında Mert Günok yok mu?

Beşiktaş’ta Gençlerbirliği maçı öncesi Mert Günok gelişmesi merak ediliyor. “Mert Günok sakatlandı mı?” ve “Gençlerbirliği maçında Mert Günok yok mu?” soruları karşılaşma öncesinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Tecrübeli file bekçisinin maç kadrosunda yer alıp almayacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

MERT GÜNOK SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe’de Süper Lig sezonunun ilk maçı öncesinde Mert Günok şoku yaşanıyor. Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde gösterdiği performansla dikkat çeken ve özellikle Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmalarında başarılı bir görüntü ortaya koyan milli kaleciden gelen sakatlık haberi sarı-lacivertli camiada moralleri bozdu.

Sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe’de Mert Günok’un sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi. Tecrübeli file bekçisinin yokluğu, teknik heyet açısından maç öncesinde önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA MERT GÜNOK YOK MU?

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli takımın kaleci tercihi de merak konusu olurken, Mert Günok’un sakatlığı nedeniyle mücadelede görev alamayacağı öğrenildi.

Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Mert Günok’un Gençlerbirliği karşılaşmasında takımını yalnız bırakması bekleniyor.

MERT GÜNOK'UN YERİNE TARIK ÇETİN KALEDE

Fenerbahçe’de Mert Günok’un sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması sonrasında kaleyi Tarık Çetin’in koruması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz sezondan kalan kart cezası bulunan Ederson’un da Gençlerbirliği maçında görev yapamayacak olması, kaleci tercihini doğrudan etkiledi.

Bu gelişmelerin ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında Fenerbahçe’nin kalesini Tarık Çetin’in koruması bekleniyor. Mert Günok’un sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamaması ise sezonun ilk maçı öncesinde takım adına dikkat çeken eksiklerden biri oldu.

FENERBAHÇE'DE KALEDE TARIK ÇETİN DÖNEMİ

Mert Günok’un yokluğunda kaleyi devralması beklenen Tarık Çetin, Gençlerbirliği karşısında Fenerbahçe’nin sezon açılış maçında görev yapacak. Sarı-lacivertli taraftarlar ise Mert Günok’un sakatlığının ne kadar süreceğini ve deneyimli kalecinin ne zaman yeniden sahalara döneceğini merak ediyor.

Fenerbahçe’de sezonun ilk haftasında yaşanan bu sakatlık gelişmesi, teknik heyetin kadro planlamasında da değişikliğe neden oldu. Mert Günok’un yokluğunda Tarık Çetin’in göstereceği performans, karşılaşmanın öne çıkan başlıklarından biri olacak.