Mert Demir kimdir? Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Mert Demir kaç yaşında, nereli?

Mert Demir, müzik dünyasında kısa sürede adını duyuran ve farklı tarzları bir araya getiren çalışmalarıyla dikkat çeken bir isim. Hayranları, onun sahne performansları, yeni projeleri ve özel hayatına dair detayları merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MERT DEMİR KİMDİR?

Mert Demir, Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci, aranjör ve prodüktördür. 2010'lu yılların sonlarından itibaren yayımladığı parçalar ve sahne performanslarıyla popüler müzik sahnesinde dikkat çeken isimlerden biri olmuştur. 2013 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kadar yükselmiş ve müzik kariyerine önemli bir çıkış noktası kazandırmıştır. Kendi şarkılarında hem söz yazarlığını hem besteciliğini hem de prodüksiyonunu üstlenerek özgün bir tarz ortaya koymaktadır.

MERT DEMİR KAÇ YAŞINDA?

Mert Demir, 26 Aralık 1993 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

MERT DEMİR NERELİ?

Mert Demir, İstanbul, Türkiye doğumludur.

MERT DEMİR'İN KARİYERİ

Mert Demir, müzik kariyerine 2010'lu yılların başında çeşitli stüdyolarda çalışarak başlamış, 2013'te O Ses Türkiye'de yarı finale kadar yükselmiştir. 2017 yılında ilk teklisi "Uyan" ile profesyonel çıkışını yaptı. 2019 yılında yayımladığı ilk albümü Bak Kollarım Burada, 2021'deki Kimim Lan Ben? ve 2025'teki Yalan Dolan albümleriyle sahnede ve listelerde başarılı bir performans sergiledi.

Öne çıkan teklileri arasında "Antidepresan" (Mabel Matiz ile), "Ateşe Düştüm", "Gözlerime Bak", "Olmazlara Vuruluyorum" ve "Cehennemin Dibi" yer alır. Kendi eserlerinde pop, R&B, synth pop, bedroom pop ve fantezi müzik öğelerini harmanlamasıyla bilinir. Ayrıca prodüktör ve aranjör olarak da şarkılarının tüm sürecinde aktif rol almaktadır.

MERT DEMİR'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Mert Demir, 2023 yılından beri Serenay Sarıkaya ile sevgilidir. Sarıkaya aynı zamanda Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" adlı şarkısının geri vokallerinde de yer almıştır.