Mersin okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Mersin'de okul yok mu (MERSİN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Mersin'de okul yok mu, 6 Mart Cuma günü dersler iptal mi? Şehir merkezinde sağanak, yükseklerde ise kar yağışı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Mersin Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 6 Mart Mersin okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

MERSİN HAVA DURUMU

Mersin'de Güneşli ve Ilık Bir Cuma

MERSİN – Mersin genelinde 6 Mart Cuma günü açık ve az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği kentte, günün en yüksek sıcaklığı 19°C, gece ise en düşük 10°C olarak ölçülecek. Nem oranının %54 seviyelerinde seyretmesi beklenirken, rüzgar kuzeydoğudan saatte 10 mph hızla esecek. Deniz kıyısında yürüyüş yapmak isteyenler için oldukça sakin ve keyifli bir hava hakim olacak.

MERSİN OKULLAR TATİL Mİ?

6 Mart Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.