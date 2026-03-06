Haberler

Mersin okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Mersin'de okul yok mu (MERSİN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Mersin okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Mersin'de okul yok mu (MERSİN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sonrası veliler "6 Mart Cuma Mersin'de okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle Çamlıyayla ve Mut gibi ilçelerde buzlanma riskinin artması üzerine Mersin Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Mersin'de okul yok mu, 6 Mart Cuma günü dersler iptal mi? Şehir merkezinde sağanak, yükseklerde ise kar yağışı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Mersin Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 6 Mart Mersin okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

MERSİN HAVA DURUMU
Mersin'de Güneşli ve Ilık Bir Cuma

MERSİN – Mersin genelinde 6 Mart Cuma günü açık ve az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği kentte, günün en yüksek sıcaklığı 19°C, gece ise en düşük 10°C olarak ölçülecek. Nem oranının %54 seviyelerinde seyretmesi beklenirken, rüzgar kuzeydoğudan saatte 10 mph hızla esecek. Deniz kıyısında yürüyüş yapmak isteyenler için oldukça sakin ve keyifli bir hava hakim olacak.

Mersin okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Mersin'de okul yok mu (MERSİN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

MERSİN OKULLAR TATİL Mİ?

6 Mart Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı

İran'ın vurduğu şehir bu gece çok hareketli! Patlamalar yaşanıyor
Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu

O ülke resmen ABD'ye konum verdi: İran gemisi burada
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı

İran'ın o kararı dünyayı yaktı! Zamlanmaya başladı bile
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır'a indi

Havaalanı vurulunca, uçak Türkiye'ye indi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Sergen Yalçın, Okan Buruk'a şans tanımıyor

Beşiktaşlıların içini rahatlatan, G.Saraylıları tedirgin eden gelişme
Aslıhan Turan'ın otomobili ve çantası fiyatıyla gündem oldu

Onu görenler dönüp bir daha baktı! Hem arabası hem çantaları dillerde
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
ABD'ye resti çeken İspanya da İran'a karşı fırkateyn yolladı

ABD'ye resti çeken ülkeden de sonunda İran'a karşı hamle geldi
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler