Merkezi atama ne zaman açıklanır, açıklandı mı? 5 Ocak ÖSYM KPSS 2025/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Kpss 2025/2 tercih süreci sona erdi, gözler merkezi atama sonuçlarına çevrildi. Adaylar merakla bekliyor: Sonuçlar açıklandı mı, yoksa hala mı beklememiz gerekiyor? 5 Ocak itibarıyla ÖSYM ekranları ve sorgulama platformları adaylar için adeta bir merak noktası haline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KPSS 2025/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hayır, KPSS 2025/2 yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM, adayların tercihlerini inceleme sürecini tamamladıktan sonra sonuçları erişime açacak. Bu nedenle adaylar, açıklamanın yapılması için resmi duyuruları takip etmeye devam ediyor.

KPSS 2025/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Önceki KPSS merkezi atama süreçleri göz önünde bulundurulduğunda, 2025/2 yerleştirme sonuçlarının tercihlerin kapanmasının ardından yaklaşık 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Kesin tarih ÖSYM tarafından duyurulduğunda, adaylar sonuçlarını kendi TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek.

MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025/2 merkezi atama sonuçları da yerleştirme sonuçlarıyla birlikte erişime açılacak. Tercihlerin değerlendirilmesinin tamamlanmasının ardından, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde duyurulacak olan bu sonuçlar, adayların hangi kurum ve kadrolara yerleştirildiğini gösterecek.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandığında TIKLAYARAK öğrenebilirsiniz.