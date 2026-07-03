MERKEZİ ATAMA KILAVUZU 2026/1: KPSS Merkezi atama ne zaman? (tercih tarihleri, kılavuzu ve kadro dağılımı)

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen binlerce adayın merakla beklediği MERKEZİ ATAMA KILAVUZU 2026/1 kapsamında tercih süreci resmen netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından yayımlanan takvime göre adaylar, belirlenen tarihler arasında tercih işlemlerini bireysel olarak gerçekleştirebilecek. Peki, Kpss Merkezi atama ne zaman? Detaylar...

MERKEZİ ATAMA KILAVUZU 2026/1

2026 yılı KPSS merkezi yerleştirme süreci kapsamında yayımlanan MERKEZİ ATAMA KILAVUZU 2026/1, adayların tercih işlemlerini hangi kurallar çerçevesinde gerçekleştireceğini belirleyen resmi rehber niteliği taşıyor.

Kılavuza göre adaylar, tercihlerini 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla yapmaya başlayabilecek. Tercih süreci 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Belirtilen süre tamamlandıktan sonra sistem kapanacağından, adayların işlemlerini son dakikaya bırakmamaları önem taşıyor.

Tercihler, Ek'te yer alan KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Adayların tercih öncesinde kılavuzda yer alan açıklamaları dikkatlice okumaları ve başvurularını belirtilen kurallara uygun şekilde tamamlamaları gerekiyor.

Tercih işlemleri yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak bireysel olarak tercihlerini tamamlayabilecek.

Merkezi yerleştirme sürecinde tercihlerin eksiksiz ve doğru şekilde yapılması, adayların puanlarına uygun kadrolara yerleşebilmesi açısından kritik önem taşıyor.

MERKEZİ ATAMA KILAVUZU 2026/1

KPSS MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan resmi takvime göre KPSS merkezi atama tercih işlemleri 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tercih sürecine ilişkin açıklanan takvim şu şekilde:

Tercih başlangıcı: 9 Temmuz 2026 Perşembe - Saat 09.00

Tercih bitişi: 16 Temmuz 2026 Perşembe - Saat 23.59

Adaylar, tercihlerini yalnızca ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bireysel olarak yapabilecek. Bunun dışında herhangi bir başvuru yöntemi bulunmuyor.

Yetkililer, tercih işlemlerinin tamamlanabilmesi için adayların sisteme giriş yaptıktan sonra tercihlerini onaylamaları gerektiğini hatırlatırken, tercih süresi sona erdikten sonra herhangi bir ek süre tanınmayacağına dikkat çekiyor.

Bu nedenle merkezi yerleştirme sürecine katılacak adayların, tercih dönemini yakından takip etmeleri ve işlemlerini belirtilen tarihler arasında eksiksiz şekilde tamamlamaları gerekiyor. Tercihlerin sağlıklı şekilde gerçekleştirilebilmesi için adayların KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, başvuru şartlarını kontrol etmeleri ve tercihlerini resmi kurallar doğrultusunda oluşturmaları önem taşıyor.