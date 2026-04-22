Merkez Bankası faiz kararı SON DAKİKA! Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz kararı ne oldu?

Güncelleme:
Türkiye ekonomisinin yönünü belirleyen en kritik başlıklardan biri olan Merkez Bankası faiz kararları, Nisan 2026 itibarıyla yeniden gündemin zirvesine yerleşmiş durumda. Piyasaların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak karara çevrildi. Peki, Peki, Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz kararı ne oldu? Detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA!

TCMB’nin 2026 yılı toplantı takvimine göre kritik toplantı, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Faiz kararının ise aynı gün saat 14.00 itibarıyla açıklandı.

TCMB FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faiz oranını yüzde 37’de sabit tuttu.

MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TCMB, Mart 2026’da gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini %37 seviyesinde sabit tutma kararı almıştı. Bu karar, yılın ikinci toplantısında alınmış ve piyasalar tarafından temkinli bir duruşun devamı olarak değerlendirilmişti.

2026 YILI TCMB TOPLANTI TAKVİMİ

Nisan ayı toplantısının ardından Merkez Bankası’nın yıl boyunca gerçekleştireceği diğer PPK toplantı tarihleri şu şekilde:

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

Bu takvim, yatırımcılar ve ekonomistler için yol gösterici nitelik taşırken, her toplantı ekonomik görünüm açısından yeni sinyaller verecek.

Dilara Yıldız
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi

Savaşı başlatacak gerginlik! İki gemi ele geçirildi
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız

Çin'in istediği oldu! İran'la savaştaki ABD için vahim tablo

Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

Her markette satılıyor! Dev şirket konkordato ilan etti
Metroda çekilen fotoğraf tartışma yarattı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi! 5 günlük izin 10 güne çıktı
Dövdüğü kadını zorla araca bindirmeye çalıştı! Dehşet anları kamerada

Görüntü Türkiye'den! Şehrin göbeğinde genç kadına bunları yaptılar
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

Her markette satılıyor! Dev şirket konkordato ilan etti
Kreşte şiddet iddiası: Çocuğunun vücudunu gören anne, savcılığa koştu

Çocuğunun vücudunu gören anne, kayda alıp savcılığa koştu
Miss Turkey yarışmacısı 'Mutluluğu buldum' diyerek yeni işini paylaştı

Miss Turkey "Mutluluğu buldum" diyerek yeni işini paylaştı