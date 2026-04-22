Merkez Bankası faiz kararı SON DAKİKA! Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz kararı ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Nisan 2026 faiz kararı, piyasalarda büyük bir merak ve beklentiyle takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmeler, enflasyon dinamikleri ve iç piyasalardaki fiyatlama davranışları, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) alacağı karar üzerinde belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı? TCMB faiz kararı ne oldu? Detaylar haberimizde.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA!

TCMB’nin 2026 yılı toplantı takvimine göre kritik toplantı, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Faiz kararının ise aynı gün saat 14.00 itibarıyla açıklandı.

TCMB FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faiz oranını yüzde 37’de sabit tuttu.

MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

TCMB, Mart 2026’da gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini %37 seviyesinde sabit tutma kararı almıştı. Bu karar, yılın ikinci toplantısında alınmış ve piyasalar tarafından temkinli bir duruşun devamı olarak değerlendirilmişti.

2026 YILI TCMB TOPLANTI TAKVİMİ

Nisan ayı toplantısının ardından Merkez Bankası’nın yıl boyunca gerçekleştireceği diğer PPK toplantı tarihleri şu şekilde:

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

Bu takvim, yatırımcılar ve ekonomistler için yol gösterici nitelik taşırken, her toplantı ekonomik görünüm açısından yeni sinyaller verecek.