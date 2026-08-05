Meri Aslan kimdir? AURA grubu üyesi Meri Aslan kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin yeni nesil girlband oluşumlarından AURA ile adını geniş kitlelere duyuran Meri Aslan, sahne enerjisi ve etkileyici dans performansıyla gündemdeki yerini koruyor. "Toprak elementi" konseptini temsil eden genç sanatçı, grubun dikkat çeken üyeleri arasında gösterilirken, biyografisi de merak konusu oldu. Peki, Meri Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte AURA grubunun sevilen üyesi Meri Aslan hakkında öne çıkan bilgiler...

MERİ ASLAN KİMDİR?

Meri Aslan, tam adıyla Raziye Meri Aslan, Türkiye'nin yeni nesil girlband gruplarından AURA'nın üyelerinden biridir. Grubun "Toprak elementi" konseptini temsil eden genç sanatçı, sakin tavırları, mistik havası ve güçlü sahne enerjisiyle dikkat çekiyor. AURA'da "Nature of AURA" konseptiyle yer alan Meri Aslan, grubun öne çıkan isimleri arasında gösteriliyor.

MERİ ASLAN KAÇ YAŞINDA?

Meri Aslan 23 yaşındadır. 2003 doğumlu olan genç sanatçı, AURA grubunun en olgun üyelerinden biri olarak sahne hakimiyeti ve profesyonel duruşuyla öne çıkıyor.

MERİ ASLAN NERELİ?

Meri Aslan İstanbul doğumludur. Hayatının büyük bölümünü İstanbul'da geçiren genç sanatçı, dans ve performans eğitimlerini de burada aldı.

MERİ ASLAN'IN KARİYERİ

Meri Aslan, uzun yıllardır profesyonel dans dünyasında yer alan isimlerden biridir. Modern dans, koreografi ve şan eğitimi alan genç sanatçı, sahne sanatları ve performans odaklı eğitim süreçlerinden geçti. Profesyonel dans stüdyolarında yetişen Meri Aslan, özellikle sahne kontrolü ve ritim hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

AURA grubunda "Nature of AURA" konseptiyle hem dans hem de vokal alanında önemli rol üstlenen Meri Aslan, koreografi performansları ve kontrollü sahne enerjisiyle grubun atmosferini tamamlayan isimlerden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca grubun isminde yer alan "R" harfini de Raziye Meri ismiyle temsil ediyor.

BIG 5 Türkiye yarışmasında resmi yarışmacılar arasında yer almayan Meri Aslan'ın, yarışma döneminde dans dünyasındaki performansıyla yapımcı ekibin dikkatini çektiği belirtiliyor. Daha sonra Seventh Door Entertainment tarafından keşfedilen genç sanatçı, AURA projesine dahil olarak profesyonel müzik kariyerine adım attı. Sosyal medyada da aktif olan Meri Aslan, estetik konsepti ve sahne performanslarıyla ilgi görmeye devam ediyor.