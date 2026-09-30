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Memur ve emekli memur zammı SON DAKİKA! 2027 Ocak Memur zammı ne kadar olur?

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Memur ve emekli memur zammı SON DAKİKA! 2027 Ocak Memur zammı ne kadar olur?
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Memur ve emekli memurların 2027 Ocak ayında alacağı zam için gözler yıl sonu enflasyonuna çevrildi. Resmi oran henüz belli olmazken, OVP'deki enflasyon tahmini üzerinden maaşlara ilişkin hesaplama yapıldı. Peki, 2027 Ocak Memur zammı ne kadar olur? Memur ve emekli memur zammı son dakika gelişmeleri haberimizde.

Yıl sonuna yaklaşılırken memur ve emekli memurların 2027 Ocak zammına ilişkin hesaplamalar gündeme geldi. OVP'deki yüzde 28,4'lük enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesaplamada zam oranına ilişkin beklenti dikkat çekti. Peki, 2027 Ocak Memur zammı ne kadar olur? Detaylar.

MEMUR VE EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA!

Yıl sonuna 3 ay kala memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar gündeme geldi. Henüz resmi zam oranı belli olmazken, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yeni yıl maaşlarına ilişkin beklentiler hesaplanıyor.

2027 OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLUR?

OVP'de yer alan yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin yüzde 7 oranında zam alabileceği hesaplanıyor.

Bu hesaplama, yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek zam oranına ilişkin bir beklentiyi ifade ediyor. Kesin zam oranı ise henüz belli değil.

2027 OCAK MEMUR MAAŞLARI İÇİN YAPILAN HESAPLAMA

OVP'deki yüzde 28,4'lük enflasyon tahminine göre yapılan hesaplamalarda farklı görev ve derecelerdeki memurların maaşlarında da değişiklik öngörülüyor.

Lise mezunu ve 9/1 derecesinde görev yapan bir memurun maaşının 75 bin 140 TL seviyesine çıkabileceği hesaplanıyor.

Üniversite mezunu ve 9/1 derecesinde bulunan bir memurun maaşının ise 78 bin 185 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

1/4 derecesindeki bir şube müdürünün aylığında da artış öngörülürken, maaşın 114 bin 608 TL'ye çıkabileceği hesaplandı.

Bu rakamlar, OVP'de yer alan yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek hesaplamalara dayanıyor. Henüz resmi olarak açıklanmış kesin bir zam oranı bulunmuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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