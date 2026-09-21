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Oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Murda, son dönemde aşk iddialarıyla gündeme geldi. İkilinin ilişkilerine birkaç gün önce başladığı ve Melisa Döngel’in 27’nci yaş günü kutlamasında birlikte oldukları belirtildi. Döngel ve Murda, Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken ilk kez birlikte görüntülendi. Peki, Melisa Döngel ve Murda sevgili mi? Detaylar...

MELİSA DÖNGEL MURDA SEVGİLİ Mİ?

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Melisa Döngel ile daha önce aşk dedikodularına konu olan rapçi Murda, Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken ilk kez birlikte görüntülendi. Haberde, ikilinin ilişkilerine birkaç gün önce başladığı ve Döngel'in 27'nci yaş gününü birlikte kutladıkları aktarıldı.

Melisa Döngel'in doğum günü kutlamasının ardından mekandan ilk çıkan isim olduğu belirtildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, arkadaşlarıyla güzel bir akşam geçirdiğini ve güzel dilekler dilediğini söyledi.

Döngel, kendisine yöneltilen aşk sorularını ise yanıtsız bırakarak aracına geçti. Oyuncudan birkaç dakika sonra mekandan çıkan Murda da aşk sorularına yanıt vermedi. Rapçi, Melisa Döngel'in aracıyla mekandan ayrıldı.

İLK KEZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Melisa Döngel ve Murda'nın Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülenmesi, daha önce gündeme gelen aşk iddialarının ardından ikilinin ilk kez birlikte görüntülenmesi açısından dikkat çekti.

DOĞUM GÜNÜNÜ BİRLİKTE KUTLADILAR

Melisa Döngel ile Murda'nın, oyuncunun 27'nci yaş günü kutlamasında birlikte olduğu belirtildi. Kutlamanın ardından mekandan ayrılan Döngel, arkadaşlarıyla güzel bir akşam geçirdiğini ve güzel dilekler dilediğini ifade etti.

AŞK SORULARINI YANITSIZ BIRAKTILAR

Mekandan çıkışta gazetecilerin aşk hayatıyla ilgili sorularıyla karşılaşan Melisa Döngel, bu sorulara yanıt vermedi. Döngel'in ardından mekandan çıkan Murda'nın da aşk sorularını yanıtsız bıraktığı ve sevgilisinin aracıyla mekandan ayrıldığı aktarıldı.