Haberler

Melisa Döngel ve Murda sevgili mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Melisa Döngel ve Murda sevgili mi?
Güncelleme:
+25 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melisa Döngel ile rapçi Murda, aşk iddialarının ardından Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken ilk kez birlikte görüntülendi. İkilinin ilişkilerine birkaç gün önce başladığı ve Döngel'in 27'nci yaş gününü birlikte kutladıkları belirtildi. Peki, Melisa Döngel ve Murda sevgili mi? Detaylar haberimizde.

Oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Murda, son dönemde aşk iddialarıyla gündeme geldi. İkilinin ilişkilerine birkaç gün önce başladığı ve Melisa Döngel’in 27’nci yaş günü kutlamasında birlikte oldukları belirtildi. Döngel ve Murda, Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken ilk kez birlikte görüntülendi. Peki, Melisa Döngel ve Murda sevgili mi? Detaylar...

MELİSA DÖNGEL MURDA SEVGİLİ Mİ?

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Melisa Döngel ile daha önce aşk dedikodularına konu olan rapçi Murda, Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken ilk kez birlikte görüntülendi. Haberde, ikilinin ilişkilerine birkaç gün önce başladığı ve Döngel'in 27'nci yaş gününü birlikte kutladıkları aktarıldı.

Melisa Döngel'in doğum günü kutlamasının ardından mekandan ilk çıkan isim olduğu belirtildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, arkadaşlarıyla güzel bir akşam geçirdiğini ve güzel dilekler dilediğini söyledi.

Döngel, kendisine yöneltilen aşk sorularını ise yanıtsız bırakarak aracına geçti. Oyuncudan birkaç dakika sonra mekandan çıkan Murda da aşk sorularına yanıt vermedi. Rapçi, Melisa Döngel'in aracıyla mekandan ayrıldı.

İLK KEZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Melisa Döngel ve Murda'nın Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülenmesi, daha önce gündeme gelen aşk iddialarının ardından ikilinin ilk kez birlikte görüntülenmesi açısından dikkat çekti. 

DOĞUM GÜNÜNÜ BİRLİKTE KUTLADILAR

Melisa Döngel ile Murda'nın, oyuncunun 27'nci yaş günü kutlamasında birlikte olduğu belirtildi. Kutlamanın ardından mekandan ayrılan Döngel, arkadaşlarıyla güzel bir akşam geçirdiğini ve güzel dilekler dilediğini ifade etti.

AŞK SORULARINI YANITSIZ BIRAKTILAR

Mekandan çıkışta gazetecilerin aşk hayatıyla ilgili sorularıyla karşılaşan Melisa Döngel, bu sorulara yanıt vermedi. Döngel'in ardından mekandan çıkan Murda'nın da aşk sorularını yanıtsız bıraktığı ve sevgilisinin aracıyla mekandan ayrıldığı aktarıldı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Boyun kütletmek rahatlatmıyor, felç riski taşıyor! Uzmanlardan 'damar yırtılması ve ani ölüm' uyarısı

Rahatlatıyor sanılıyor ama... Boyun kütletmede felç uyarısı
Antalya'da ormanlık alanda kafatası bulundu! Çobanın ihbarı sonrası adli tahkikat başlatıldı

Çoban hayvanlarını otlatırken fark etti! Ormandan kafatası çıktı
Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı! Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi

Yine şov peşinde! Derbiyi kaybedince elindeki fotoğrafı gösterdi

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor

MGM tarih verdi! Kışlıkları çıkarma zamanı geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı

Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor

Herkes sıraya girdi! İşte bu kuyruğun nedeni

Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı

Kaçak general yakalandı!
Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp 'Jin, jiyan, azadi' sloganıyla halay çekti

Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp'ten dikkat çeken kutlama
Kalp krizi şüphesiyle anjiyoya alınmıştı! Son durumu belli oldu

Herkesi korkutmuştu! Son durumu belli oldu
ICE görevlisi göçmen genci kurşun yağmuruna tuttu! Ülke karıştı

ABD'yi ayağa kaldıran olay! Başrolde yine ICE var
8-0'lık tarihi zafer Avrupa'yı salladı! Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor

Manşetler alev alev! Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor