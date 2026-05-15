Melis Sezen kimdir? Melis Sezen kaç yaşında, nereli?

Melis Sezen, rol aldığı projeler ve ekran performansıyla son yıllarda adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olurken, hayatı ve kariyeri de izleyiciler tarafından merak ediliyor. “Melis Sezen kimdir?”, “kaç yaşında?” ve “nereli?” soruları sosyal medyada yeniden gündeme gelirken, genç oyuncunun yükselen kariyerinin detayları da araştırılıyor. İşte Melis Sezen hakkında merak edilenler…

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, Türk oyuncudur. Televizyon dizileri, sinema filmleri ve dijital projelerde yer alarak tanınmıştır. İlk olarak “Hayat Bazen Tatlıdır” dizisiyle ekranlara adım atan Sezen, ardından “Siyah İnci”, “Leke”, “Sevgili Geçmiş”, “Sadakatsiz” ve “Deha” gibi projelerde rol almıştır. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken oyuncu, özellikle “Sadakatsiz” dizisindeki “Derin” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

MELİS SEZEN KAÇ YAŞINDA?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

MELİS SEZEN NERELİ?

İstanbul’un Silivri ilçesinde doğmuştur. Yani İstanbulludur.

MELİS SEZEN’İN KARİYERİ

Melis Sezen, oyunculuk eğitimini drama ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi gibi kurumlarda almıştır. Televizyon kariyerine 2016 yılında “Hayat Bazen Tatlıdır” dizisiyle başlamış, ardından “Siyah İnci” ve “Arkadaşlar İyidir” gibi yapımlarda yer almıştır. İlk başrol deneyimini “Leke” ve “Sevgili Geçmiş” dizileriyle yaşamıştır. Sinema tarafında “Bizim İçin Şampiyon”, “Mucize 2: Aşk”, “Kovala” ve “Bir Cumhuriyet Şarkısı” gibi filmlerde rol almıştır. En büyük çıkışını ise “Sadakatsiz” dizisinde canlandırdığı “Derin Güçlü” karakteriyle yapmış, bu rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Sonraki yıllarda “Gülcemal”, “Deha” gibi projelerde başrol olarak yer almaya devam etmiştir.