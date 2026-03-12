Melek Mosso'nun annesi kimdir? Melek Mosso'nun annesi kaç yaşında, nereli?

Melek Mosso'nun annesiyle ilgili son paylaşımlar sosyal medyada dikkat çekti. Mosso'nun annesi kim, hangi şehirde doğdu ve yaşı kaç? Bu merak edilen detaylar, ünlü şarkıcının ailesi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin gündeminde. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MELEK MOSSO'NUN ANNESİ KİMDİR?

Melek Mosso'nun annesi Hatice Davarcı'dır.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, gerçek adıyla Melek Davarcı, Türk müzisyen, söz yazarı ve müzik öğretmenidir. Caz tarzında şarkılar seslendiren Mosso, vokal ve yan flüt çalabilmektedir.

MELEK MOSSO KAÇ YAŞINDA?

Melek Mosso, 11 Kasım 1988 doğumlu olup 37 yaşındadır.

MELEK MOSSO NERELİ?

Melek Mosso, Kayseri, Türkiye doğumludur.

MELEK MOSSO'NUN KARİYERİ

Melek Mosso, müziğe küçük yaşta başladı; yedi yaşında ilk bestesini yaptı ve dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri aldı. Lise döneminde yan flüt çalmaya başladı. Üniversiteyi Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı.

İstanbul'a geldikten sonra sahne çalışmalarıyla tanınırlığını artırdı, piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri vererek müzik eğitimi alan öğrencilerini konservatuvar sınavlarına hazırladı. Swing ve caz konseptli performanslar sergilediği Zbam The Band grubuyla sahnelerde yer aldı.

Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" şarkısını yeniden yorumladığı video ve No.1'in TV dizisi Çukur için yaptığı "Hiç Işık Yok" performansı 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. 2018 yılında kendi söz ve müziğini yazdığı teklisi "Kedi" ile radyolarda uzun süre çalındı. 2018'den 2025'e kadar birçok single ve EP yayımlayan Mosso, Türkiye'de caz ve pop müzik sahnesinde dikkat çeken isimlerden biri oldu.