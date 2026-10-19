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Şarkıcı Mela Bedel'in annesi Mercan Öznar, bir süredir gördüğü kanser tedavisi sırasında 53 yaşında hayatını kaybetti. Öznar'ın tedavisinin yaklaşık bir hafta önce hastanede sürdürülmesine karar verilmişti. Annesinin vefatıyla gündeme gelen Mela Bedel'in hayatı, gerçek adı, yaşı, memleketi ve müzik kariyeri merak ediliyor. Peki, Mela Bedel kimdir, annesi kim? Mela Bedel gerçek adı ne, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MELA BEDEL KİMDİR?

Mela Bedel, Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve prodüktördür. 24 Haziran 1995 tarihinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde dünyaya gelen sanatçı, çocuk yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Müziğe olan ilgisi dört yaşındayken ailesinin kendisine aldığı org ile başlayan Mela Bedel, ilerleyen yıllarda şiir yazmaya ve bu şiirleri şarkılara dönüştürmeye yöneldi.

Müzik çalışmalarını kendi sözleri, besteleri ve prodüksiyonlarıyla sürdüren Mela Bedel, profesyonel kariyerinde bağımsız olarak yayımladığı eserlerle dinleyicilere ulaştı. 2019 yılında yayımladığı çalışmalarıyla müzik dünyasına adım atan sanatçı, aynı yıl Çukur dizisi için hazırladığı şarkıyla da gündeme geldi.

Eylül 2020'de sözleri ve müziği kendisine ait olan "Alayı Yalan" adlı şarkısını yayımlayan Mela Bedel, bu çalışmasıyla daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Şarkı, yayımlandığı ilk haftadan itibaren çeşitli müzik listelerinde yer aldı. Sanatçı, sonraki yıllarda çıkardığı single çalışmalarını 2023 yılında yayımladığı ilk albümü "Bölüm Sonu" ile sürdürdü.

Mela Bedel'in müzik kariyerinde "Hampa", "Bildiğin Gibi Değil", "Kafam Bozuk Zaten", "Pembe Güller" ve "Ben Sana Gelemem" gibi şarkılar da bulunuyor.

MELA BEDEL ANNESİ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Mela Bedel'in annesi Mercan Öznar, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 53 yaşındaki Öznar'ın hayatını kaybettiği Gece Muhabiri tarafından duyuruldu.

Mercan Öznar'ın tedavisinin yaklaşık bir hafta önce hastanede sürdürülmesine karar verilmişti. Öznar, kanser tedavisi sırasında yaşamını yitirdi.

Mela Bedel'in annesinin vefatına ilişkin paylaşılan bilgilerde Mercan Öznar'ın 53 yaşında olduğu ve bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtildi.

MELA BEDEL GERÇEK ADI NE?

Mela Bedel'in gerçek adı Ayfer İlker'dir. Sanatçı, müzik kariyerinde Mela Bedel adını kullanıyor. Şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör kimliğiyle çalışmalarını bu isimle yayımlıyor.

MELA BEDEL KAÇ YAŞINDA?

Mela Bedel, 24 Haziran 1995 doğumludur. 19 Ekim 2026 itibarıyla 31 yaşındadır.

MELA BEDEL NERELİ?

Mela Bedel, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde dünyaya geldi. Sanatçının aslen Sivas kökenli olduğu belirtiliyor. Çocukluk döneminde ailesinin iş değişikliği nedeniyle şehir değiştiren Mela Bedel, bu süreçte de müzikle ilgilenmeyi sürdürdü.

Dört yaşında org çalmaya başlayan sanatçı, daha sonraki yıllarda şiir yazdı ve yazdığı şiirleri şarkılara dönüştürdü. Kendi eserlerini oluşturması, müzik kariyerinin şekillenmesinde önemli bir yer tuttu.

MELA BEDEL ŞARKILARI

Mela Bedel, kariyeri boyunca farklı dönemlerde çok sayıda single yayımladı. Sanatçının diskografisinde 2020 yılında çıkan "Alayı Yalan" ve "Hampa" ile başlayan çalışmalar, sonraki yıllarda yeni şarkılarla devam etti. Nisan 2023'te ise ilk albümü "Bölüm Sonu"nu dinleyicilerle buluşturdu.

Mela Bedel'in yayımladığı şarkılar ve albümler şöyle:

SINGLE ÇALIŞMALARI

Alayı Yalan (2020)

Hampa (2020)

Bildiğin Gibi Değil (2021)

Kafam Bozuk Zaten (2021)

Kendine İnan (2021)

Bi' Daha Yok (2022)

Pembe Güller (2022)

Canım (2023)

Ben Sana Gelemem (2024)

Başka Biri (2024)

N'olduysa Oldu (2024)

Ben Değilim (2024)

Ben Sana Gelemem - Akustik (2025)

ALBÜM ÇALIŞMALARI

Bölüm Sonu (2023)

Mela Bedel'in Nisan 2023'te yayımladığı "Bölüm Sonu", sanatçının ilk albümüdür. Albümle birlikte sanatçının o döneme kadarki müzik çalışmaları bir araya getirildi.

Mela Bedel, bağımsız yayımladığı ilk çalışmalarının ardından 2020 yılının temmuz ayında Sony Music ile anlaşma imzaladı. Kariyerini farklı single çalışmalarıyla sürdüren sanatçı, 2024 yılında yayımladığı "Ben Sana Gelemem" ile de dinleyicilerin karşısına çıktı.