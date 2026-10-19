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YouTube'da yayınlanan “Soğuk Savaş” programında MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın parmakları üzerinden yapılan espri, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Yaşanan tartışmaların ardından Mehmet Şef'in çocuk yaşta geçirdiği kaza, kaç parmağını kaybettiği ve kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin açıklamaları yeniden gündeme geldi. Peki, Mehmet Şef'in parmağı yok mu, neden yok? Mehmet Şef'in kaç parmağı yok, ne zaman kesildi? Detaylar...

MEHMET ŞEF'İN PARMAĞI YOK MU?

MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın elindeki fiziksel engel, “Soğuk Savaş” programında yapılan bir espriyle yeniden gündeme geldi. Programda Yalçınkaya'nın parmaklarına gönderme yapılması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Mehmet Şef'in çocuk yaşta geçirdiği bir kaza nedeniyle üç parmağını kaybettiği biliniyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da programdaki esprinin, Yalçınkaya'nın geçmişte yaşadığı bu kazaya gönderme yaptığı belirtildi.

Tartışma, programda Orkun Işıtmak üzerinden kurgulanan bir soru ve bu soruya verilen yanıtın ardından başladı. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte Mehmet Yalçınkaya'nın parmaklarını kaybetmesine ilişkin daha önce yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme taşındı.

MEHMET ŞEF'İN PARMAĞI NEDEN YOK?

Mehmet Yalçınkaya, çocuk yaşta geçirdiği bir kaza sonucunda üç parmağını kaybetti. Şefin daha önce yaptığı açıklamaya göre olay, henüz 5 yaşındayken arkadaşlarıyla oynadığı sırada meydana geldi.

Yalçınkaya, yaşadığı kazanın ardından meslek hayatına devam ettiğini ve bu sürecin kendisini daha fazla çalışmaya yönelttiğini anlatmıştı. Açıklamasında, bazı insanların kazanın bir kıyma makinesinde meydana geldiğini düşündüğünü de belirten Mehmet Şef, olayın kapılarının önünde iki arkadaşıyla oynarken yaşandığını ifade etmişti.

MEHMET ŞEF'İN KAÇ PARMAĞI YOK, NE ZAMAN KESİLDİ?

Mehmet Yalçınkaya, 5 yaşındayken geçirdiği kaza sonucunda üç parmağını kaybetti. Şefin daha önce yaptığı açıklamada aktardığına göre kaza, arkadaşlarıyla kapının önünde oynadığı sırada yaşandı.

Kazanın ardından aşçılık mesleğine yönelen Yalçınkaya, meslek hayatının ilk dönemlerinde çevresindeki insanların kendisinin aşçı olacağına inanmadığını belirtmişti. 11 yaşında çıraklıkla başlayan meslek hikâyesini anlatan Mehmet Şef, yaşadığı zorlukların kendisini daha fazla çalışmaya teşvik ettiğini ifade etmişti.

Yalçınkaya'nın kazaya ilişkin açıklaması, sosyal medyada gündem olan tartışmaların ardından yeniden hatırlandı.

Mehmet Şef, daha önce yaptığı açıklamada yaşadığı kazayı ve meslek hayatındaki mücadelesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Kapının önünde 2 arkadaş oynarken geçirdiğim bir kaza. Çoğu insan buna 'Bir kıyma makinesinde oldu' diyor. Hayatımızda yaşadığımız kazalar bizi daha çok tutunmaya sevk ediyor. Bazı insanlar eli yok, kolu yok, vücudunun yarısı olmayanlar var. 11 yaşında çıraklıkla başladığım hikayemde kimse benim aşçı olacağıma inanmadı. Bu bana her zaman hırs ve tutunma verdi. Herkesten fazla çalıştım."

SOĞUK SAVAŞ PROGRAMINDAKİ ESPRİ TARTIŞMA YARATTI

YouTube'da yayınlanan “Soğuk Savaş” programında Mehmet Yalçınkaya'ya gönderme yapılan soru ve yanıt, sosyal medyada tartışmaların başlamasına neden oldu. Programda Orkun Işıtmak üzerinden yöneltilen soruda, Mehmet Şef'in restoranında yemek yedikten sonra kendisine ne söylendiği soruldu.

Diyalogda yer alan soru ve yanıt şu şekildeydi:

Soru: "Mehmet Şef'ten intikam almak isteyen Orkun Işıtmak, Mehmet Şef'in restoranına gidip yemek yedikten sonra Mehmet Şef'e ne demiştir?"

Yanıt: "Şefim on parmağında on marifet."

Mehmet Yalçınkaya'nın çocuk yaşta geçirdiği kaza nedeniyle üç parmağını kaybettiğinin hatırlatıldığı paylaşımlarda, esprinin şefin fiziksel engeline gönderme yaptığı belirtildi. Programdan alınan görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte konu, dijital platformlarda gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Mehmet Yalçınkaya'nın parmakları üzerinden yapılan espri, sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine neden oldu. X başta olmak üzere dijital platformlarda yapılan paylaşımlarda, programdaki ifadeye yönelik eleştiriler dile getirildi.

Tartışmaya katılan kullanıcılar tepkilerini şu sözlerle ifade etti:

"Bu düpedüz saygısızlık"

"Buna şaka diye gülenlerin de aklı yok"

"Adamın travması var yaptığı şakaya bak"

"Bu kara mizah falan değil, bir insanın travmasını etkileşim malzemesi yapmak üzerine böyle hunharca kahkaha atmak nedir lan"

"Birinin engeliyle dalga geçmek mizah değil düpedüz saygısızlıktır."

Söz konusu ifadeler, programdaki diyaloğun sosyal medyada geniş biçimde tartışılmasına neden oldu. Tartışmaların ardından Mehmet Şef'in çocukluk döneminde yaşadığı kazaya ilişkin açıklaması da yeniden gündeme geldi.