Mehmet Özcan, Keşan Belediye Başkanlığı görevini uzun yıllardır sürdüren ve yerel siyasette tanınan bir isimdir. CHP’den istifa ettiğinin açıklanmasıyla birlikte kamuoyunun dikkatini yeniden üzerine çeken Özcan hakkında merak edilen detaylar gündeme gelmiştir. Peki, Mehmet Özcan kimdir? Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÖZCAN KİMDİR?

Mehmet Özcan, 1956 yılında Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Seydiköy’de doğmuştur. İlköğrenimini Seydiköy’de tamamlayan Özcan, ortaokul eğitimini Keşan Cumhuriyet Ortaokulu’nda, lise eğitimini ise Edirne Lisesi’nde bitirmiştir. Eğitim hayatı boyunca sağlık ve kamu yönetimi alanlarına yönelen Özcan, akademik kariyerinde farklı disiplinlerde eğitim almıştır.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kamu Yönetimi Bölümü’nde bir dönem eğitim gören Mehmet Özcan, daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Edirne Tıp Fakültesi’ne devam etmiştir. Tıp eğitimini tamamlamasının ardından cerrahi alanda uzmanlaşarak Taksim Hastanesi’nde Genel Cerrahi ihtisasını gerçekleştirmiştir.

1991 yılından 2003 yılı Aralık ayına kadar Keşan Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrah olarak görev yapan Özcan, bu süreçte Keşan halkına sağlık hizmeti sunmuştur. Belediye başkanlığına aday olabilmek için bu görevinden istifa ederek siyasi kariyerine yönelmiştir.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Keşan Belediye Başkanlığı’na seçilmiştir. Ardından 2009, 2014 ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden seçilerek toplamda dört dönem Keşan Belediye Başkanı olmuştur.

Son döneme ilişkin olarak CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, Mehmet Özcan’ın CHP’den istifa ettiğini açıklamıştır. Bu gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.

MEHMET ÖZCAN KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Özcan, 1956 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 70 yaşındadır.

MEHMET ÖZCAN NERELİ?

Mehmet Özcan, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Seydiköy doğumludur. Kökeni ve yetiştiği çevre itibarıyla Trakya bölgesinde yaşamını sürdürmüş, mesleki ve siyasi kariyerinin büyük bölümünü de Keşan merkezli olarak devam ettirmiştir.

MEHMET ÖZCAN EVLİ Mİ?

Mehmet Özcan evli ve bir çocuk babasıdır.