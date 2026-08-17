Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde belediye başkanlığına seçilen Mehmet Murat Çoruhlu, sarığı, cübbesi ve sakalıyla dikkat çeken belediye başkanlarından biri oldu. Yeniden Refah Partisi’nden aday olan Çoruhlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 3 bin 857 oy alarak yüzde 44,96’lık oy oranına ulaştı ve AK Parti adayı Ümit Bodur’u 50 oy farkla geride bırakarak belediye başkanlığını kazanmıştı. Peki, Mehmet Murat Çoruhlu kimdir, hangi partiden? Sakarya Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SAKARYA KARAPÜRÇEK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET MURAT ÇORUHLU KİMDİR?

Mehmet Murat Çoruhlu, Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde doğan ve 2024 yerel seçimlerinin ardından Karapürçek Belediye Başkanı olarak görev yapan siyasetçi ve iş insanıdır.

Karapürçek Belediyesi tarafından yayımlanan resmi özgeçmişe göre Çoruhlu, 1981 yılında Karapürçek’te doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini ilçede tamamlayan Çoruhlu, 1998-2004 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü’nde lisans eğitimi aldı.

Üniversite eğitiminin ardından ticari faaliyetlerde bulunan Çoruhlu, 2004 yılından itibaren müteahhitlik, fındık tüccarlığı ve kerestecilik gibi alanlarda çalıştı. 2006 yılında ise Bilecik Merkez’de vatani görevini yerine getirdi.

Çoruhlu’nun siyasi kariyerindeki en önemli dönüm noktası 31 Mart 2024 yerel seçimleri oldu. Yeniden Refah Partisi’nin Karapürçek Belediye Başkan adayı olarak seçime giren Çoruhlu, 3 bin 857 oy aldı. Yüzde 44,96 oy oranına ulaşan Çoruhlu, ikinci sıradaki AK Parti adayı Ümit Bodur’un 3 bin 807 oyda kalmasıyla seçimi kazandı. İki aday arasındaki fark 50 oy oldu.

MEHMET MURAT ÇORUHLU HANGİ PARTİDEN?

Mehmet Murat Çoruhlu, Yeniden Refah Partisi mensubudur. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nin Sakarya Karapürçek Belediye Başkan adayı olarak yarışan Çoruhlu, seçimi kazanarak ilçenin belediye başkanı oldu. Seçim sonuçlarına göre Çoruhlu, yüzde 44,96 oy oranıyla 3 bin 857 oy aldı.

Karapürçek’te yarışın oldukça çekişmeli geçtiği seçimde AK Parti adayı Ümit Bodur 3 bin 807 oy ve yüzde 44,38 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Böylece Çoruhlu ile Bodur arasındaki oy farkı yalnızca 50 olarak gerçekleşti.

MEHMET MURAT ÇORUHLU KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Murat Çoruhlu 1981 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla doğum gününün geçip geçmediğine bağlı olarak 44 veya 45 yaşındadır.

MEHMET MURAT ÇORUHLU NERELİ?

Mehmet Murat Çoruhlu, Sakarya’nın Karapürçek ilçelidir. 1981 yılında Karapürçek’te doğan Çoruhlu, ilk ve ortaöğrenimini de doğduğu ilçede tamamladı. Karapürçek Belediyesi’nin resmi özgeçmişinde Çoruhlu’nun doğum yeri Sakarya Karapürçek olarak belirtiliyor.

Çoruhlu, eğitim hayatının ardından da Karapürçek ile bağını sürdürdü. 2004 yılından bu yana müteahhitlik, fındık tüccarlığı ve kerestecilik gibi çeşitli ticari faaliyetlerde bulunan Çoruhlu, 2024 yerel seçimlerinde ilçenin belediye başkanı seçildi.

"MERAK EDİP ZİYARET EDENLERDEN DUA ALIYORUM"

Dış görünüşünün görevini yürütmesine herhangi bir engel teşkil etmediğini belirten Mehmet Murat Çoruhlu, Nefes'e açıklamalarda bulundu. Sarığı ve cübbesi nedeniyle kendisini merak eden vatandaşların belediyeye geldiğini ifade eden Çoruhlu, ziyaretçileri makamında samimiyetle ağırladığını dile getirdi. Çoruhlu, kendisini merak edip ziyaret edenlerden takdir ve dua aldığını, vatandaşları çay içip sohbet ederek uğurladıklarını vurguladı. Mali hedeflerine de değinen başkan, belediyeyi 35 milyon liralık yıllık bütçeyle devraldıklarını ve 2027 yılında bu rakamı 400 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.