Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, MMehmedhmet Fetihler Sultanı bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı, yeni bölüm basket maçından sonra yayınlanacak mı?

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Mehmet Fetihler Sultanı bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? sorusu 22 Eylül 2026 Salı günü dizinin takipçileri tarafından gündeme geldi. Dizinin yeni bölüm tarihini öğrenmek isteyen izleyiciler, Mehmet Fetihler Sultanı’nın neden yayınlanmadığını ve yeni bölümün ne zaman ekranlara geleceğini araştırıyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında salı akşamları izleyiciyle buluşan Mehmed Fetihler Sultanı'nın 85. bölüm yayın saati merak konusu oldu. Dizinin alışılmış yayın saatinde ekrana gelmemesi üzerine “Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?” sorularına yanıt aranıyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mehmed Fetihler Sultanı'nın 85. bölümü 22 Eylül 2026 Salı akşamı saat 21.45'te TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin TRT 1 yayın akışında 21.45'te yer aldığı görülürken, kanalın dizi sayfasında da yayın günü salı, yayın saati ise 21.45 olarak belirtiliyor.

Dizinin bu hafta alışılmış prime time saatinden daha geç başlamasının nedeni ise yayın akışındaki değişiklik oldu. TRT 1'de saat 20.00'de Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın ardından Mehmed Fetihler Sultanı'nın yeni bölümü yayınlanacak.

MEHMED FETİHLER SULTANI NEDEN YOK?

Mehmed Fetihler Sultanı'nın saat 20.00'de ekrana gelmemesi dizinin final yaptığı veya yayından kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Dizinin yayın saati, TRT 1'in 22 Eylül 2026 tarihli yayın akışında yer alan basketbol karşılaşması nedeniyle değiştirildi.

Normalde salı akşamları izleyici karşısına çıkan yapım, bu hafta spor müsabakasının ardından 21.45'te yeni bölümüyle ekranda olacak. Böylece dizinin takipçileri 85. bölümde yaşanacak gelişmeleri daha geç saatte izleyebilecek.

TRT 1 22 EYLÜL 2026 YAYIN AKIŞI

TRT 1'in 22 Eylül 2026 Salı günü yayın akışında programlar ve saatleri şöyle:

• 07.30: Kalk Gidelim

• 10.30: Alişan ile Hayata Gülümse

• 13.15: Seksenler

• 13.55: Evlilik Güzeldir

• 17.30: Lingo Türkiye

• 19.00: Ana Haber

• 20.00: Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş | 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali

• 21.45: Mehmed: Fetihler Sultanı – Özetsiz yeni bölüm

• 01.40: Seksenler

• 03.10: Gönül Dağı

MEHMED FETİHLER SULTANI 85. BÖLÜM SAAT KAÇTA?

Mehmed Fetihler Sultanı'nın 85. bölümü 22 Eylül Salı günü saat 21.45'te TRT 1'de yayınlanacak. Bu nedenle diziyi normal yayın saatinde göremeyen izleyicilerin 21.45'te TRT 1 ekranlarını takip etmesi gerekiyor.