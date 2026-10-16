Mehmet Esat Palazoğlu kimdir? Cübbeli Ahmet'in damadı Mehmet Esat Palazoğlu ne iş yapıyor, hangi şirketin sahibi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Mehmet Esat Palazoğlu, iş dünyasındaki görevleri ve Cübbeli Ahmet'in kızı Yüsra Ünlü ile yaptığı evlilikle tanınan bir iş insanıdır. İstanbul'da yaşayan Palazoğlu, eğitimini Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış, Caraba Filo Kiralama ve PLZ Franchising şirketlerinde yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Palazoğlu'nun mesleki kariyeri, şirketlerdeki görevleri ve evlilik tarihi, hakkında merak edilen konular arasında yer almaktadır.

CÜBBELİ AHMET'İN DAMADI MEHMET ESAT PALAZOĞLU KİMDİR?

Mehmet Esat Palazoğlu, İstanbul'da yaşayan ve iş dünyasında faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Kamuoyunda, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Yüsra Ünlü ile yaptığı evlilikle tanınmaktadır.

Eğitimini İstanbul Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Palazoğlu, 2009 yılında mezun olmuştur. Üniversite eğitiminin ardından iş hayatında aktif olarak yer alan Palazoğlu, özellikle filo kiralama ve franchising alanlarında yöneticilik görevleri üstlenmiştir.

Palazoğlu'nun mesleki kariyerinde Caraba Filo Kiralama ve PLZ Franchising şirketleri öne çıkmaktadır. Her iki şirkette de genel müdürlük görevini üstlenen Palazoğlu, iş dünyasındaki faaliyetlerini bu şirketler üzerinden sürdürmektedir.

MEHMET ESAT PALAZOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Mehmet Esat Palazoğlu, iş insanı olarak faaliyet göstermekte ve şirket yöneticiliği yapmaktadır. İş hayatında filo kiralama ve franchising alanlarında görev alan Palazoğlu, Caraba Filo Kiralama şirketinde genel müdür olarak çalışmaktadır.

Palazoğlu'nun Caraba Filo Kiralama bünyesindeki görevinin Ocak 2010'da başladığı ve bu görevini uzun yıllardır sürdürdüğü belirtilmektedir. Bunun yanı sıra PLZ Franchising şirketinde de genel müdürlük görevini üstlenmektedir.

Haziran 2013'ten bu yana PLZ Franchising bünyesinde görev yaptığı belirtilen Palazoğlu'nun mesleki faaliyetleri, iki şirketteki yöneticilik pozisyonlarıyla öne çıkmaktadır.

MEHMET ESAT PALAZOĞLU HANGİ ŞİRKETİN SAHİBİ?

Mehmet Esat Palazoğlu'nun adı, Caraba Filo Kiralama ve PLZ Franchising şirketleriyle birlikte anılmaktadır. Palazoğlu, Caraba Filo Kiralama şirketinde genel müdür, PLZ Franchising şirketinde ise yine genel müdür olarak görev yapmaktadır.

Caraba Filo Kiralama'daki görevinin Ocak 2010'da başladığı, PLZ Franchising'deki yöneticilik görevini ise Haziran 2013'ten itibaren sürdürdüğü bilgisi bulunmaktadır.

Bununla birlikte, mevcut bilgiler Palazoğlu'nun bu şirketlerdeki yöneticilik görevlerini ortaya koyarken şirketlerin hukuki sahiplik yapısına ilişkin ayrıntıları içermemektedir. Bu nedenle Palazoğlu'nun söz konusu şirketlerin sahibi olduğuna ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak için yeterli bilgi bulunmamaktadır.

MEHMET ESAT PALAZOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Esat Palazoğlu'nun kaç yaşında olduğu merak edilen konular arasında yer almaktadır. Ancak Palazoğlu'nun doğum tarihi ve yaşı hakkında doğrulanmış, ayrıntılı bir bilgi bulunmamaktadır.

Palazoğlu'nun İstanbul Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2009 yılında mezun olduğu bilinmektedir. Bunun dışında yaşıyla ilgili kesin bir bilgi mevcut değildir.

MEHMET ESAT PALAZOĞLU NERELİ?

Mehmet Esat Palazoğlu'nun nereli olduğu da hakkında araştırılan konular arasındadır.

ESAT PALAZOĞLU NE ZAMAN EVLENDİ?

Mehmet Esat Palazoğlu, 2016 yılında "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü kızı Yüsra Ünlü ile yaptığı evlilikle kamuoyunun gündemine geldi. Palazoğlu'nun özel hayatıyla ilgili bilinen bilgiler arasında bu evlilik öne çıkmaktadır.