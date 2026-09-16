Türk iş insanı Mehmet Çankaya, Kolombiya'da düşen uçağın enkazına ulaşılmasıyla gündeme geldi. Çankaya'nın kullandığı uçakta kendisiyle birlikte 4 Kolombiyalı yolcunun bulunduğu bildirildi. Çankaya'nın eşi Adriana Revelo ise arama çalışmalarının sürdürülmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Peki, Mehmet Çankaya kimdir, ne iş yapıyor? Mehmet Çankaya kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

MEHMET ÇANKAYA KİMDİR?

Mehmet Çankaya'nın hayatı Kuşadası'nda başladı. Ailesinin süt ürünleri işinde çalışarak iş hayatına adım atan Çankaya, 22 yaşında İspanyolca bilmeden Meksika'ya gitti. Burada turizm sektöründe çalışmaya başlayan Çankaya, yıllar içinde Mega Travel'ın üst yönetimine kadar yükseldi.

MEHMET ÇANKAYA NE İŞ YAPIYOR?

Mehmet Çankaya, turizm sektöründe faaliyet gösteren Mega Travel'da üst düzey yöneticilik yapıyor. 2026 yılında yayımlanan şirket ve sektör içeriklerinde Çankaya, Mega Travel'ın COO'su olarak tanıtıldı. Daha önce ise Mega Travel'ın Kolombiya operasyonunda direktörlük ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

Çankaya'nın Mega Travel ile olan kariyeri 2004 yılında başladı. Meksika'ya gittiğinde şirket yaklaşık 20 kişinin çalıştığı bir yapıdaydı. Çankaya burada muhasebe ve idari işlerden başlayarak turizm sektörünü öğrendi ve İspanyolca öğrendi. Şirketin büyümesiyle birlikte kendisi de yönetim kademelerinde ilerledi.

Çankaya'nın kariyerinde Kolombiya'nın da önemli bir yeri oldu. 2015 yılında Mega Travel'ın Kolombiya'daki faaliyetlerini başlatmak üzere Bogotá'ya gitti. Daha sonraki yıllarda şirketin Kolombiya operasyonlarında üst düzey görevler üstlendi.

MEHMET ÇANKAYA KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Çankaya 43 yaşındadır. Çankaya'nın 22 yaşında, 2004 yılında ilk kez Meksika'ya gittiği ve burada Mega Travel bünyesinde çalışmaya başladığı aktarılıyor.

MEHMET ÇANKAYA NERELİ?

Mehmet Çankaya, Türkiye'den Kolombiya'ya uzanan kariyeriyle tanınıyor. Çankaya'nın hayat hikâyesi Kuşadası'nda başladı. Ailesinin süt ürünleri işinde çalıştıktan sonra 22 yaşında Meksika'ya giden Çankaya, daha sonra Kolombiya'ya yerleşti ve burada turizm sektöründeki çalışmalarını sürdürdü.

Çankaya'nın Kolombiya'daki kariyeri 2015 yılında Mega Travel'ın ülkedeki faaliyetlerini başlatmasıyla önemli bir aşamaya ulaştı. Bogotá'da çalışmaya başlayan Çankaya, şirketin bölgedeki operasyonlarının büyümesinde görev aldı.

MEHMET ÇANKAYA'NIN EŞİ KİM?

Mehmet Çankaya'nın eşi Adriana Revelo'dur. Çankaya'nın Kolombiya'daki çalışmaları sırasında tanıştığı Revelo ile evlendiği ve çiftin üç kızının bulunduğu belirtildi.