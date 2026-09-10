Mehmet Ali Erbil’in doğum tarihi ve yaşı, sanatçının biyografisiyle ilgili en çok merak edilen bilgiler arasında yer alıyor. İstanbul’da doğan Erbil, tiyatro eğitiminin ardından oyunculuk, sunuculuk, yapımcılık ve komedyenlik alanlarında kariyerini sürdürdü. Peki, Mehmet Ali Erbil kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil kaç doğumlu? Detaylar haberimizde.

MEHMET ALİ ERBİL KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957 doğumlu. 10 Eylül 2026 itibarıyla 69 yaşında.

MEHMET ALİ ERBİL KAÇ DOĞUMLU?

Mehmet Ali Erbil 1957 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Doğum tarihi 8 Şubat 1957 olarak kayıtlarda yer alıyor. Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil’in oğlu olan Erbil, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur.

Eğitim hayatının ardından Devlet Tiyatrosu’nda görev alan Erbil, tiyatro çalışmalarının yanı sıra televizyon dünyasında da yer aldı. TRT döneminde Metronom adlı eğlence programında Derya Baykal ile çalıştı. 1984 yılında ise Çiğdem Tunç ile televizyon çalışmalarını sürdürdü. Özel televizyon kanallarının yaygınlaşmasıyla birlikte farklı kanallarda dizi ve programlarda görev aldı