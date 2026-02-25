Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşandı mı? Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan neden boşandı, aldatma var mı?

Magazin dünyasında dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi. Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan arasındaki ilişkiyle ilgili iddialar yeniden öne çıktı. Çiftin yolları gerçekten ayrıldı mı, boşanmanın nedeni ne ve aldatma iddiaları doğru mu? Merak edilen tüm soruların cevabı araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MEHMET ALİ ERBİL İLE GÜLSEREN CEYLAN BOŞANDI MI?

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Taraflar duruşmaya katılmadı; avukatları aracılığıyla sunulan dilekçeyle evlilik resmen sona erdi.

MEHMET ALİ ERBİL İLE GÜLSEREN CEYLAN NEDEN BOŞANDI?

Boşanma gerekçesi mahkemeye "evlilik birliğinin temelden sarsılması" olarak yansıdı. Çiftin zaman zaman ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme geldiği biliniyordu. Son olarak karşılıklı anlaşma yoluna gidilerek evlilik sonlandırıldı.

ALDATMA VAR MI?

Mehmet Ali Erbil daha önceki evliliklerinden birinde ihanet iddiaları gündeme gelmiş olsa da, Gülseren Ceylan ile olan boşanmada aldatmaya ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

AÇIKLAMA YAPTILAR MI?

Taraflar "konuşmama" kararı aldı. İkili, evlilikleri ve boşanmaları hakkında açıklama yapmama konusunda sözleşme imzaladı. Buna göre taraflardan biri konuşursa maddi değil, hukuki/cezai yaptırım uygulanabilecek. Ünlü şovmenin menajeri, boşanmanın anlaşmalı gerçekleştiğini ve karşılıklı maddeler içeren bir sözleşme imzalandığını doğruladı.

MEHMET ALİ ERBİL'İN ESKİ EŞLERİ KİMLER?

Mehmet Ali Erbil daha önce şu isimlerle evlilik yaptı:

Muhsine Kamiloğlu (iki kez evlendi)

Nergis Kumbasar

Sedef Altuntaş

Tuğba Coşkun

Son olarak Gülseren Ceylan ile evlenen Erbil, bu evliliğini de anlaşmalı olarak sonlandırdı.