Türkiye’de sağlık sektörünün dönüşümünde kritik rol oynayan isimlerden biri olan Mehmet Ali Aydınlar, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra spor ve eğitim alanındaki faaliyetleriyle de dikkat çekmektedir. Son dönemde spor camiasında yeniden gündeme gelmesiyle birlikte kamuoyunun merak ettiği sorular da artmıştır. Peki, Mehmet Ali Aydınlar kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Ali Aydınlar ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Detaylar...

MEHMET ALİ AYDINLAR KİMDİR?

24 Temmuz 1956 tarihinde dünyaya gelen Mehmet Ali Aydınlar, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinden biridir. Mali müşavirlik mesleğinden gelen disiplinli iş anlayışıyla kariyerine başlayan Aydınlar, sağlık sektörüne yaptığı stratejik yatırımlarla adını geniş kitlelere duyurmuştur.

1993 yılında kurduğu Acıbadem Sağlık Grubu, kısa sürede büyüyerek yalnızca Türkiye’de değil uluslararası ölçekte de tanınan bir sağlık markasına dönüşmüştür.

İş hayatındaki başarısının yanı sıra spor dünyasında da aktif rol alan Aydınlar, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevinde bulunmuş, ayrıca Fenerbahçe yönetiminde yer almıştır.

MEHMET ALİ AYDINLAR KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Ali Aydınlar, 24 Temmuz 1956 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 70 yaşındadır.

MEHMET ALİ AYDINLAR NERELİ?

Mehmet Ali Aydınlar, Malatya’nın Arapgir ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. Anadolu kökenli birçok iş insanı gibi, memleketiyle bağını koparmamış ve özellikle eğitim yatırımlarıyla bölgesine katkı sağlamıştır.

MEHMET ALİ AYDINLAR NE İŞ YAPIYOR?

Aydınlar’ın ana faaliyet alanı sağlık sektörüdür. Kurucusu olduğu Acıbadem Sağlık Grubu ile hastane işletmeciliği, sağlık teknolojileri ve uluslararası sağlık yatırımları alanlarında faaliyet göstermektedir.

Ayrıca 2007 yılında kurulan Acıbadem Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bu kurum, özellikle sağlık bilimleri alanında ileri teknoloji altyapısı ile öne çıkmaktadır.

İş dünyasının yanı sıra spor yöneticiliği geçmişi de bulunan Aydınlar, 2011-2012 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapmıştır.

MEHMET ALİ AYDINLAR SERVETİ NE KADAR?

2026 yılı itibarıyla Mehmet Ali Aydınlar’ın serveti yaklaşık 2,1 milyar dolar olarak değerlendirilmektedir. Bu veri, uluslararası finans ve iş dünyası kaynaklarına dayanmaktadır.

Servetinin büyük bölümü, Acıbadem Sağlık Grubu’nun büyümesi ve özellikle 2011 yılında Malezya merkezli IHH Healthcare Berhad ile gerçekleştirilen ortaklık anlaşmasından gelmektedir. Bu satış, Türkiye sağlık sektörünün en büyük finansal işlemlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir.