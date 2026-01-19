Mehmet Akif Ersoy eski eşi Pınar Erbaş kimdir, neden boşandı? Pınar Erbaş kaç yaşında, nereli? Pınar Erbaş Show TV'den kovuldu mu, neden ayrıldı?

Show TV spikeri Pınar Erbaş'ın görevine son verilmesi, yalnızca bir kurum içi karar olmanın ötesine geçerek medya etiği, suçun şahsiliği ilkesi ve kadın gazetecilerin mesleki güvenceleri gibi başlıklarda geniş bir kamuoyu tartışmasını beraberinde getirdi. Sürecin merkezinde ise Erbaş'ın eski eşi Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen adli soruşturma yer aldı. Peki, Mehmet Akif Ersoy eski eşi Pınar Erbaş kimdir, neden boşandılar? Pınar Erbaş kaç yaşında, nereli? Pınar Erbaş Show TV'den kovuldu mu, neden ayrıldı? Detaylar...

MEHMET AKİF ERSOY ESKİ EŞİ PINAR ERBAŞ KİMDİR?

Pınar Erbaş, 15 yılı aşkın süredir medya sektöründe aktif olarak görev alan, ekran önü ve arka plan deneyimini birlikte taşıyan deneyimli bir spikerdir. Mesleki yolculuğuna stajyer olarak başlayan Erbaş, zaman içerisinde muhabirlik, editörlük ve ana haber spikerliği gibi kritik pozisyonlarda görev almıştır.

Show TV ekranlarında tanınan bir yüz haline gelen Erbaş, meslek hayatı boyunca tarafsızlık, etik habercilik ve kamu yararı ilkelerini ön planda tuttuğunu vurgulayan açıklamalarıyla bilinir. Kendisi, mesleğini "yoğun emek ve sürekli mücadele gerektiren bir alan" olarak tanımlamaktadır.

PINAR ERBAŞ VE MEHMET AKİF ERSOY NEDEN BOŞANDI?

Pınar Erbaş ile Mehmet Akif Ersoy'un evliliklerinin neden sona erdiğine ilişkin kamuoyuna yansıyan herhangi bir detaylı gerekçe paylaşılmamıştır. Boşanma sürecine dair taraflardan resmi ya da kapsamlı bir açıklama yapılmadığı için, bu başlık altında spekülatif ya da doğrulanmamış bilgilere yer verilmemektedir.

PINAR ERBAŞ KAÇ YAŞINDA?

4 Haziran 1987 doğumlu olan Pınar Erbaş, 38 yaşındadır.

PINAR ERBAŞ NERELİ?

Pınar Erbaş'ın memleket bilgisi de tıpkı yaşı gibi kamuya açık kaynaklarda net şekilde yer almamaktadır. Ancak medya kariyerinin büyük bölümünü İstanbul merkezli ulusal kanallarda sürdürdüğü bilinmektedir.

PINAR ERBAŞ SHOW TV'DEN KOVULDU MU, NEDEN AYRILDI?

Pınar Erbaş'ın Show TV ile yollarının ayrılması, eski eşi Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması sonrası yaşanan gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Erbaş, bu süreci sosyal medya hesabından kamuoyuna açık bir şekilde duyurmuştur.

Açıklamasına göre, söz konusu adli gelişmelerin ardından ekranlara bir süre ara vermek istediğini yöneticilerine iletmiş, bu talep başlangıçta anlayışla karşılanmıştır. Ancak ilerleyen süreçte izninin uzatıldığı ve görevine geri dönmeyeceğinin kendisine bildirildiği ifade edilmiştir.

Bu kararın kendisi için "şok ve hayal kırıklığı" yarattığını belirten Erbaş, hiçbir hukuki ya da etik ihlalde bulunmadığının altını çizmiştir.

"SUÇUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ HİÇE SAYILDI" TEPKİSİ

Pınar Erbaş, açıklamasında şu ifadeleri kullanarak yaşananlara sert tepki göstermiştir:

"Tarafsızlık ilkesine bağlı bir spiker olarak mesleğimi yıllardır özveriyle sürdürüyorum. Eski eşimle ilgili gelişmeler nedeniyle işime son verilmesi, suçun şahsiliği ilkesinin açık bir ihlalidir."

Bu durumun yalnızca bireysel bir mağduriyet değil, aynı zamanda toplumsal ve mesleki bir sorun olduğuna dikkat çeken Erbaş, kamuoyuna şu soruyu yöneltmiştir:

"Aynı durum bir erkek meslektaşımın başına gelseydi sonuç böyle olur muydu?"