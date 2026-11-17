TRT 1'in 17 Kasım 2026 Salı yayın akışında Mehmed: Fetihler Sultanı, saat 20.00'de tekrar bölümüyle yer alıyor. Bu nedenle dizinin 92. bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığına ilişkin TRT 1 ya da yapım ekibi tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alan dizinin 92. bölümünün yayın tarihi de henüz duyurulmadı. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yayın durumu ve yeni bölümüyle ilgili tüm detaylar.

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

TRT 1'in yayın akışına göre Mehmed: Fetihler Sultanı bu hafta yeni bölümle ekrana gelmiyor. Dizinin yerine saat 20.00'de tekrar bölümü yayınlanacak. Yeni bölümün neden yayınlanmadığına dair kanal ya da yapım şirketi tarafından bir açıklama yapılmadı.

MEHMED FETİHLER SULTANI 92. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 92. bölümünün bu hafta yayınlanmamasının nedeni açıklanmadı. TRT 1'in yayın akışında dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü yer alıyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 92. bölümünün yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin her hafta salı akşamı ekrana geldiği göz önünde bulundurulduğunda, yeni bölümün bir sonraki salı yayınlanması bekleniyor. Ancak bu konuda TRT 1 tarafından resmi bir duyuru yapılmadı.

MEHMED FETİHLER SULTANI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Mehmed: Fetihler Sultanı, her salı akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

17 KASIM 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)

00.15 Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

MEHMED FETİHLER SULTANI NEREDEN İZLENİR?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın tüm bölümleri, TRT'nin dijital yayın platformu tabii ile TRT 1'in resmi internet sitesi üzerinden izlenebiliyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI'NIN KONUSU NE?

Mehmed: Fetihler Sultanı, Osmanlı tarihinin en ihtişamlı hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed'in hayatını konu alıyor. Dizide genç padişahın tahta çıkışı, İstanbul'un fethine uzanan süreci ve ardından gelen fetihler anlatılıyor.