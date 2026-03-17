Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI nerede izlenir? Mehmed: Fetihler Sultanı 72. Bölüm TRT1 HD!

Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu edinen yapımda, başrolü Serkan Çayoğlu üstleniyor. Tarihi olayları etkileyici sahnelerle ekrana taşıyan dizi, 72. bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Yeni bölümde de Fatih'in azmi, stratejileri ve destansı mücadelesi çarpıcı bir şekilde işleniyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KONUSU NE?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı", Osmanlı tarihinin en kudretli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'in hayatını merkeze alıyor. Dizi, genç yaşta tahta çıkan Mehmed'in azmi, askeri dehası ve büyük fetihlerle dolu yolculuğunu etkileyici bir biçimde anlatıyor. Tarihi olayları sürükleyici bir senaryo ve güçlü oyunculuklarla ekrana taşıyan yapım, hem tarih severler hem de dizi tutkunları tarafından büyük beğeni topluyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sultan Mehmed, Sofya'daki Osmanlı karargâhında topladığı divanda seferin yönünü değiştiren sırrı açıklar. Herkes ordunun Bosna üzerine yürüyeceğini düşünürken, Mehmed hedefin Macar diyarı olduğunu ilan eder. "Sırla yürüyen devlet" anlayışıyla şekillenen bu karar hem Osmanlı ordusunda hem Avrupa cephelerinde dengeleri sarsacaktır. Şehzade Beyazıd, düşman sarayında yürüttüğü zorlu görevle yalnızca diplomatik bir mesaj taşımakla kalmaz; ortaya koyduğu kanıtlar karşı cephede beklenmedik bir çözülmeye yol açar. Ancak bu tehlikeli vazife, baba ile oğul arasındaki görünmez mesafeyi de derinleştirir. Devlet için verilen kararların bedeli ne olacaktır? Cephede Sadrazam İshak Paşa, imkânsız denilen Drine Kalesi'ni ele geçirerek Osmanlı ordusuna büyük bir moral kazandırır. Fakat kazanılan bu başarı, karanlık bir intikam hamlesiyle gölgelenir; geçmişten gelen bağlar ölümcül bir hesaplaşmaya dönüşür. Avrupa cephesinde geri çekilme kararları ve taht hesapları yeni bir güç mücadelesi başlatır. Macar Kralı Mattias'ın emrine rağmen komutan Gabor ülkesine dönmeyi reddeder. Vlad ve Nador'un planıyla Kraliçe Katerina ile evlenerek Bosna tahtını ele geçirmeyi hedefler. Katerina bu evliliği kabul edecek midir? Komutan Gabor'un Osmanlı'ya karşı sonuna kadar savaşma kararı, dengeleri değiştirecek kadar büyük bir çatışmaya yol açabilir mi? Aile içinde kırgınlıkların büyüdüğü, cephede fedakârlığın sınandığı bu bölümde Sultan Mehmed, hem hükümdar hem baba olarak ağır bir sınav verir. Seferin kaderini belirleyecek bu hamleler zaferi mi getirecek, yoksa daha büyük bir fırtınanın habercisi mi olacak?

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCU KADROSU

• Serkan Çayoğlu – Sultan Mehmed

• Selim Bayraktar – Çandarlı Halil Paşa

• Fikret Kuşkan – Notaras

• Tuba Ünsal – Mara Hatun

• Seçkin Özdemir – Konstantinos

• Teoman Kumbaracıbaşı – Sultan Murad

• Emine Ün – Halime Hatun

• Kenan Çoban – Malkoçoğlu Bali Bey

• Açelya Akkoyun – Hüma Hatun

• Volkan Keskin – Demetrios

• Esila Umut – Eleni

• Bülent Alkış – Şehabeddin

• Ayşegül Günay – Helena Dragas

• Cebrail Esen – Reyhan Ağa

• Tolga Akkaya – Saltuk

• Ertuğrul Postoğlu – İshak Paşa

• Sinan Albayrak – Zağanos Paşa

• Ali Nuri Türkoğlu – Şehzade Orhan

• Kaan Yalçın – Malkoçoğlu Hamza Bey

• Recep Çavdar – Saruca Paşa

• Ali Sinan Demir – Kurtçu Doğan

MEHMED: FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, hem Türkiye'de hem de yurt dışında farklı mekanlarda çekiliyor. Özellikle İran'daki Nour Cinema City Platosu, büyük savaş sahneleri ve tarihi atmosferin oluşturulmasında önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca Türkiye'de kurulan özel setlerde, Osmanlı döneminin mimarisi ve kostüm detayları titizlikle yeniden canlandırılıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI GERÇEK BİR HİKAYE Mİ?

Yapım, tamamen kurguya dayalı bir hikâye değil; gerçek tarihî olaylardan ve karakterlerden ilham alıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemine damga vuran Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve fetihleri, dramatik unsurlarla harmanlanarak ekrana taşınıyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI KARAKTERLER VE ROLLERİ

• Serkan Çayoğlu (Sultan Mehmed) – Genç yaşta tahta çıkan, vizyoner, stratejik zekâsıyla öne çıkan ve İstanbul'un fethini gerçekleştiren büyük hükümdar.

• Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa) – Devletin istikrarını her şeyin üstünde tutan, deneyimli ve etkili bir veziriazam.

• Tuba Ünsal (Mara Hatun) – Sırp asıllı Hristiyan prenses; Sultan Mehmed'in en önemli destekçilerinden biri.

• Fikret Kuşkan (Notaras) – Bizans'ın Megadük'ü; imparatorluğun gücünü yeniden kazanması için entrikalar kuran zeki bir devlet adamı.

• Seçkin Özdemir (Konstantinos) – Bizans'ın son imparatoru; halkı için mücadele eden, şehrini korumak uğruna her şeyi göze alan cesur lider.