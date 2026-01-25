Haberler

Megastar Tarkan'ın kızının adı nedir?

Megastar Tarkan'ın kızının adı nedir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Megastar Tarkan'ın kızının adı nedir?

Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. 4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan yarışmada sorulan ilginç genel kültür soruları, sadece stüdyodaki yarışmacıları değil, ekran başındaki binlerce kişiyi de meraklandırarak arama motorlarına yönlendiriyor.Megastar Tarkan'ın kızının adı nedir?

MEGASTAR TARKAN'IN KIZININ ADI NEDİR?

A:Lidya

B:Lina

C:Liya

D:Linda

Cevap :C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı

Herkesin evinde bulunan tehlike! Vücudunun yüzde 30'u yandı
Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'den Premier Lig'e 30 milyon euro'ya transfer
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı
Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha

Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan transfer tepkisi

''Yönetim geç kaldı'' diyerek Fenerbahçe'nin sorununa değindi