Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. 4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan yarışmada sorulan ilginç genel kültür soruları, sadece stüdyodaki yarışmacıları değil, ekran başındaki binlerce kişiyi de meraklandırarak arama motorlarına yönlendiriyor.Megastar Tarkan'ın kızının adı nedir?

MEGASTAR TARKAN'IN KIZININ ADI NEDİR?

A:Lidya

B:Lina

C:Liya

D:Linda

Cevap :C