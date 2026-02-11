Meclis'te kavga SON DAKİKA! Meclis'te neden kavga çıktı? AK Parti ve CHP'li vekiller neden kavga etti?

TBMM Genel Kurulu, iki yeni bakanın yemin töreni sırasında beklenmedik bir gerginliğe sahne oldu. Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeminlerini gerçekleştirmek üzere kürsüye çıkacakları sırada bazı milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı. Olay, kürsü işgali ve yumruklu kavga ile sonuçlanırken, Meclis Başkanı Bekir Bozdağ oturuma ara vermek zorunda kaldı. Peki, Meclis'te neden kavga çıktı? AK Parti ve CHP'li vekiller neden kavga etti? Detaylar...

MECLİS'TE NEDEN KAVGA ÇIKTI?

Gerginlik, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin töreni öncesinde başladı. CHP'li milletvekilleri, Gürlek'in kürsüye çıkmasına karşı çıkarak tepki gösterdi ve kürsüyü işgal etti. Bu hareket, Meclis'te tansiyonun yükselmesine neden oldu.

CHP'li vekillerin tepkisi sırasında kürsü önünde sık sık tartışmalar yaşandı.

AK Partili vekiller, kürsünün işgal edilmesine müdahale ederken fiziksel temaslar ve yumruklaşmalar gündeme geldi.

Meclis Başkanı Bekir Bozdağ, durumu kontrol altına almak için oturuma ara verdi.

AK PARTİ VE CHP'Lİ VEKİLLER NEDEN KAVGA ETTİ?

Kavganın temel nedeni, siyasi tepkilerin ve kürsü işgalinin yarattığı gerginlik olarak öne çıktı. CHP'li milletvekilleri, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yeminine karşı çıkarak protesto gösterisi düzenledi. Bu protesto, AK Partili vekillerin müdahalesiyle fiziksel çatışmaya dönüştü.