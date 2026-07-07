Meclis ne zaman tatile girecek, ne zaman kapacak, TBMM tatile girdi mi 2026?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2026 yılı çalışma programı gündemdeki yerini korurken, "Meclis ne zaman tatile girecek, ne zaman kapanacak, TBMM tatile girdi mi 2026?" sorusu da arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Yasama faaliyetlerinin devam edip etmediği, Meclis'in yaz tatiline çıkış tarihi ve Genel Kurul gündemine ilişkin merak edilen ayrıntılar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İşte konuya ilişkin güncel bilgiler.

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

"Meclis ne zaman tatile girecek, ne zaman kapanacak, TBMM tatile girdi mi 2026?" sorusu, Temmuz ayına girilmesiyle birlikte vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Özellikle emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeler, ekonomi paketleri ve diğer önemli kanun tekliflerinin görüşülmeye devam etmesi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma takvimi merak ediliyor.

Hayır. TBMM, 2026 yılında normal takvimde olduğu gibi 1 Temmuz'da tatile girmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda Meclis'in çalışmalarına ara verilmemesi kararlaştırıldı.

TBMM'nin çalışma süresinin uzatılması kararında, Genel Kurul gündemindeki önemli kanun teklifleri etkili oldu. Memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenlemeler, en düşük emekli aylığına ilişkin çalışmalar, yargı düzenlemeleri ve diğer yasa tekliflerinin tamamlanabilmesi amacıyla Meclis'in çalışmalarına devam etmesi kararlaştırıldı.

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

Mevcut durumda TBMM'nin tatile gireceği yeni tarih henüz açıklanmadı. Meclis, gündemindeki yasa tekliflerini tamamlayana kadar çalışmalarını sürdürecek. Yeni tatil tarihi, Genel Kurul tarafından alınacak kararın ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

TBMM'NİN ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Anayasa'nın 93. maddesi ile TBMM İçtüzüğü'nün 5. maddesi kapsamında, 1 Temmuz 2026 tarihinde tatile girmesi gereken Meclis'in çalışmalarına devam etmesine karar verildi. Böylece yaz tatili, yasama faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak.

GÜNDEMDE HANGİ DÜZENLEMELER BULUNUYOR?

TBMM'nin gündeminde emekli ve memur maaşlarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra en düşük emekli aylığında yapılması planlanan değişiklikler, 12. Yargı Paketi ve çeşitli ekonomik düzenlemeler yer alıyor. Bu tekliflerin görüşülmesinin ardından Meclis'in tatil takviminin yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

TBMM'NİN YENİ TATİL TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Hayır. Şu ana kadar TBMM'nin yaz tatiline başlayacağı yeni tarih resmi olarak duyurulmadı. Meclis çalışmalarını sürdürürken, tatil kararına ilişkin gelişmelerin ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Vatandaşlar, TBMM Başkanlığı ve Resmi Gazete'de yayımlanacak kararları takip ederek güncel bilgilere ulaşabilecek.