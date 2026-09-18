Meclis ne zaman açılacak? 2026 TBMM yeni yasama yılı ne zaman başlıyor?

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Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte TBMM'nin yeni yasama dönemine ilişkin hazırlıklar gündeme geldi. Meclisin açılış tarihi ve Genel Kurul çalışmalarının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak? 2026 TBMM yeni yasama ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM'nin 2026 yılı yeni yasama döneminin başlayacağı tarih belli oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaz tatilinin ardından 1 Ekim 2026 tarihinde yeniden çalışmalarına başlayacak. Meclis Genel Kurulu da yeni yasama yılının açılışı kapsamında aynı gün toplanacak.

2026 TBMM YENİ YASAMA YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılında TBMM'nin yeni yasama dönemi 1 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Bu tarihle birlikte Meclis Genel Kurulu yeniden çalışmalarına başlayacak.

TBMM'nin resmi bilgilerinde yasama yılının 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği belirtiliyor.

2026 TBMM AÇILIŞ TARİHİ

TBMM'nin yeniden açılış tarihi: 1 Ekim 2026

Meclis Genel Kurulu'nun toplanma tarihi: 1 Ekim 2026

Açılış kapsamında gerçekleştirilecek çalışma: Özel oturum

Buna göre TBMM, yaz tatilinin ardından 1 Ekim 2026 tarihinde yeniden çalışmalarına başlayacak. Meclis Genel Kurulu da yeni yasama yılının başlangıcı kapsamında aynı gün özel oturumla toplanacak.