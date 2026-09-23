MEBBİS OKUL RANDEVU SİSTEMİ: MEB öğretmen randevusu nereden, nasıl alınır? Okul randevu sistemi başladı mı?

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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Okul Randevu Sistemi kapsamında veliler, okul yönetimi veya öğretmenlerle görüşmek için randevu oluşturabiliyor. Peki, MEB öğretmen randevusu nereden, nasıl alınır? Okul randevu sistemi başladı mı? Detaylar haberimizde.

MEBBİS OKUL RANDEVU SİSTEMİ

Sistemde randevu süreci internet üzerinden yürütülebildiği gibi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ve MEBİM üzerinden de başlatılabiliyor. MEB'in güncel açıklamasına göre MEBİM'in 444 0 632 numaralı hattı da Okul Randevu Sistemi'ne dahil edildi.

Veliler, okulrandevu.meb.gov.tr adresi üzerinden randevu sürecini başlatabiliyor. Bunun yanında e-Okul VBS ve MEBİM'in 444 0 632 numaralı telefonu da kullanılabiliyor. MEB'in Okul Randevu Sistemi yardım sayfasında, veli girişinin e-Devlet üzerinden yapılabildiği ve giriş sonrasında "Yeni Randevu" ile "Randevularım" bölümlerinin kullanılabildiği belirtiliyor.

Randevu talebinde öğrenci seçildikten sonra görüşülmek istenen öğretmen veya personel, tarih ve saat aralığı belirleniyor. Ayrıca görüşme konusu da sisteme giriliyor. Oluşturulan talep, ilgili kurumun değerlendirmesine sunuluyor.

OKUL RANDEVU SİSTEMİ BAŞLADI MI?

Evet. Millî Eğitim Bakanlığının Okul Randevu Sistemi uygulaması kapsamında veliler okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşmek üzere randevu oluşturabiliyor. Sisteme MEBİM'in de dahil edilmesiyle birlikte randevu oluşturulabilecek kanallar genişletildi.

Veliler randevu işlemlerini okulrandevu.meb.gov.tr internet adresinden, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden veya MEBİM 444 0 632 numaralı telefon hattı aracılığıyla başlatabiliyor. MEBİM üzerinden 7 gün 24 saat hizmet alınabiliyor.

MEB'in yayımladığı sistem yardımında, internet üzerinden randevu oluşturmak isteyen velilerin sisteme e-Devlet ile giriş yapabildiği belirtiliyor. Ardından "Yeni Randevu" bölümünden öğrenci seçilerek okuldan randevu talebi oluşturulabiliyor.

MEBBİS OKUL RANDEVU SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

MEB ÖĞRETMEN RANDEVUSU NEREDEN, NASIL ALINIR?

MEB öğretmen randevusu için velilerin kullanabileceği üç kanal bulunuyor: okulrandevu.meb.gov.tr, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEBİM 444 0 632.

İnternet üzerinden randevu almak isteyen veli, Okul Randevu Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra "Yeni Randevu" bölümünden öğrencisini seçiyor. Sonraki aşamada "Okuldan Randevu Al" seçeneği üzerinden görüşmek istediği öğretmen veya personeli belirliyor. Ardından uygun tarih ve saat aralığı seçiliyor ve görüşme konusu belirtiliyor.

Oluşturulan randevu talebi, ilgili okulun değerlendirmesine sunuluyor. MEBİM üzerinden oluşturulan taleplerde de randevu ilgili okul tarafından değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucunda veliye SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor.

Veliler daha önce oluşturdukları randevuları da takip edebiliyor ve MEBİM aracılığıyla daha önce oluşturulan randevuların iptal işlemini gerçekleştirebiliyor. Böylece öğretmen veya okul yönetimiyle görüşme için oluşturulan randevu süreci farklı kanallar üzerinden yürütülebiliyor.