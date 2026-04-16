MEB basın açıklaması SON DAKİKA! MEB Kahramanmaraş okul saldırısı sonrası basın açıklamasında ne dedi?

Millî Eğitim Bakanlığı: Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, MEB Kahramanmaraş okul saldırısı sonrası basın açıklamasında ne dedi? Detaylar haberimizde.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen ve eğitim camiasını derinden sarsan silahlı saldırı sonrası Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kapsamlı bir basın açıklaması yapıldı. Olayın ardından kamuoyunda büyük bir infial oluşurken, Bakanlık süreci “ilk andan itibaren hassasiyetle takip ettiklerini” vurguladı.

MEB BASIN AÇIKLAMASI SON DAKİKA!

Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen menfur saldırı, maarif camiamız başta olmak üzere milletimizi derinden sarsarak yasa boğmuştur.

Edinilen ilk bilgilere göre, adı geçen okulumuzun bir öğrencisi tarafından okul içinde silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.

Olayın ilk anından itibaren süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm müdahaleler, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve beraberindeki yetkililer, olayı haber alır almaz bölgeye hareket etmişlerdir. Ayrıca dört Bakanlık başmüfettişi, olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilerek Kahramanmaraş ilimize yönlendirilmiştir.

Hastanelere sevk edilen ve tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyor, yaşamlarını yitiren öğretmen ve öğrencilerimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz.

Menfur olaya ilişkin detaylı açıklama, ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Başımız sağ olsun...

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

