MEB AGS BAŞVURU EKRANI: AGS başvurusu nereden, nasıl yapılır? AGS başvuru ücreti ne kadar? 2026 AGS sınavı ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS), öğretmen adaylarının kariyer yolculuğunda belirleyici bir aşama olarak öne çıkıyor. ÖSYM üzerinden yürütülecek başvuru süreci, 8 Mayıs 2026 itibarıyla başlayacak ve 20 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Adayların tüm işlemlerini yalnızca resmi kanallar üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki, AGS başvurusu nereden, nasıl yapılır? AGS başvuru ücreti ne kadar? Detaylar...

AGS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

AGS başvurusu yalnızca ÖSYM’nin resmi kanalları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar başvurularını internet üzerinden ÖSYM AİS sistemi aracılığıyla ya da doğrudan ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapabilmektedir. Dijital başvuru sürecinde sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmakta, ardından başvuru adımları tamamlanmaktadır. Mobil uygulama da başvuru için kullanılan resmi yöntemler arasında yer almaktadır.

MEB AGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

AGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AGS başvuru süreci, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yürütülmektedir. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra kişisel bilgilerini kontrol eder, eksik veya hatalı bilgileri günceller ve sınav oturum tercihini belirler. Ardından başvuru ücreti ödeme aşamasına geçilir ve ödeme işlemi tamamlandıktan sonra başvuru onaylanır. Tüm adımların eksiksiz tamamlanması başvurunun geçerli sayılması açısından zorunludur.

AGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026-MEB-AGS için başvuru ücreti her bir oturum için 800 TL olarak belirlenmiştir.

2026 AGS NE ZAMAN?

2026 Akademi Giriş Sınavı, ÖSYM takvimine göre 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacaktır.