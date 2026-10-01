McDonald's Kahve Günü KAMPANYASI: 1 Ekim McDonald's kahve günü kampanyasında neler var, nasıl kullanılır?

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1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında kahve markalarının kampanyaları araştırılırken McDonald's'ın sunduğu fırsat da gündeme geldi. 2026 yılına özel kampanya kapsamında McDonald's restoranlarında belirli saatlerde ücretsiz kahve fırsatı sunuluyor. İşte McDonald's Kahve Günü kampanyasına ilişkin merak edilen detaylar...

MCDONALD'S KAHVE GÜNÜ KAMPANYASI

McDonald's, 1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında kahve severlere özel bir kampanya düzenliyor. Kampanya 1-7 Ekim tarihleri arasında uygulanıyor.

Kampanya kapsamında restoranlarda 07.00-17.00 saatleri arasında küçük filtre kahve ücretsiz olarak sunuluyor. Böylece belirtilen tarih ve saat aralığında McDonald's restoranlarına gelen müşteriler kampanyadan yararlanabiliyor.

McDonald's'ın McCafé seçeneğinde ise kampanyaya dahil edilen kahveler arasında Americano, cappuccino, latte ve Türk kahvesi bulunuyor. McDonald's Türkiye'nin güncel McCafé menüsünde de filtre kahve, Americano, cappuccino, latte ve Türk kahvesi gibi sıcak kahve seçenekleri yer alıyor.

1 EKİM MCDONALD'S KAHVE GÜNÜ KAMPANYASINDA NELER VAR?

1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla McDonald's'ın kampanyasında ücretsiz kahve fırsatı öne çıkıyor. Kampanya 1-7 Ekim tarihleri arasında geçerli olurken restoranlarda 07.00-17.00 saatleri arasında küçük filtre kahve ücretsiz olarak sunuluyor.

McCafé tarafında ise Americano, cappuccino, latte ve Türk kahvesi kampanyaya dahil ediliyor.

Bu nedenle 1 Ekim'de McDonald's'ın kahve kampanyasından yararlanmak isteyenlerin kampanya kapsamında belirtilen tarih ve saat aralığını dikkate alması gerekiyor.

McDonald's'ın resmi menüsünde filtre kahve ve McCafé kapsamında farklı sıcak kahve seçenekleri bulunuyor.

MCDONALD'S KAHVE GÜNÜ KAMPANYASI NASIL KULLANILIR?

McDonald's Kahve Günü kampanyasından yararlanmak isteyen kahve severlerin 1-7 Ekim tarihleri arasındaki kampanya dönemini ve 07.00-17.00 saatleri arasındaki ücretsiz küçük filtre kahve fırsatını dikkate alması gerekiyor.

Kampanyada McCafé kapsamında Americano, cappuccino, latte ve Türk kahvesi de yer alıyor. McDonald's Türkiye'nin resmi menüsünde bu ürünler McCafé sıcak içecekleri arasında listeleniyor.

Kampanya kapsamında sunulan fırsatlar, 1 Ekim Dünya Kahve Günü nedeniyle kahve severlerin araştırdığı diğer marka kampanyaları arasında da yer alıyor.