Mbappe neden yok, Mbappe sakatlandı mı, cezalı mı?

Son haftalarda formuyla dikkat çeken Kylian Mbappé, son karşılaşmada kadroda yer almadı. Mbappé'nin sahaya çıkmama sebebi merak ediliyor: Sakatlık mı, yoksa disiplin cezası mı? İşte detaylı bilgiler.

MBAPPÉ REAL MADRID'DE YOK

Kylian Mbappé, 11 Mart Çarşamba akşamı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Fransız yıldızın, 17 Mart'taki rövanş maçında sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

REAL MADRID'DE 7 EKSİK

Manchester City karşılaşması öncesi Real Madrid kadrosunda önemli eksikler bulunuyor. Takımdaki sakat oyuncular arasında Éder Militão, David Alaba, Carreras, Jude Bellingham, Ceballos, Rodrygo ve Mbappé yer alıyor.

KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Öte yandan Rodrygo, Mbappé ve Bellingham ile birlikte Tchouameni ve Huijsen, kart sınırında bulunuyor. Bu durum, teknik ekibin kadro planlamasını zorlaştırabilir.