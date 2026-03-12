Haberler

Mbappe neden yok, Mbappe sakatlandı mı, cezalı mı?

Mbappe neden yok, Mbappe sakatlandı mı, cezalı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kylian Mbappé, son maçta sahada yer almamasıyla taraftarların merakını artırdı. Peki, Mbappé neden yok? Fransa yıldızı sakatlık mı yaşadı yoksa cezalı mı? Detaylar ve maç kadrosu haberimizde.

Son haftalarda formuyla dikkat çeken Kylian Mbappé, son karşılaşmada kadroda yer almadı. Mbappé'nin sahaya çıkmama sebebi merak ediliyor: Sakatlık mı, yoksa disiplin cezası mı? İşte detaylı bilgiler.

MBAPPÉ REAL MADRID'DE YOK

Kylian Mbappé, 11 Mart Çarşamba akşamı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Fransız yıldızın, 17 Mart'taki rövanş maçında sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

REAL MADRID'DE 7 EKSİK

Manchester City karşılaşması öncesi Real Madrid kadrosunda önemli eksikler bulunuyor. Takımdaki sakat oyuncular arasında Éder Militão, David Alaba, Carreras, Jude Bellingham, Ceballos, Rodrygo ve Mbappé yer alıyor.

Mbappe neden yok, Mbappe sakatlandı mı, cezalı mı?

KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Öte yandan Rodrygo, Mbappé ve Bellingham ile birlikte Tchouameni ve Huijsen, kart sınırında bulunuyor. Bu durum, teknik ekibin kadro planlamasını zorlaştırabilir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

İsrail çok şiddetli vurdu! Büyük patlama anbean kamerada
YPG'li Salih Müslim öldü

Salih Müslim hayatını kaybetti
İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor

Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saldırı sonrası Umman'daki kritik limanda dev yangın

Saldırı sonrası kritik limanda dev yangın
Göztepe serbest düşüşte! Hedefleri ilk 3 iken bir anda tepetaklak oldular

Bir takım 1 ayda nasıl bu hale gelebilir?
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

İran'ın hiç bilinmeyen füzesi ilk kez açıklandı: Dikkatli olun
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu
Saldırı sonrası Umman'daki kritik limanda dev yangın

Saldırı sonrası kritik limanda dev yangın
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı
Basra açıklarında vurulan petrol tankeri cayır cayır yandı

Petrol tankeri Basra Körfezi'nde cayır cayır yandı