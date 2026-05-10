Mbappe neden yok, Barcelona Real Madrid maçında Mbappe sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Dünya derbisine saatler kala Real Madrid'den gelen resmi açıklama, "Mbappe cezalı mı yoksa yedek mi?" tartışmalarına son noktayı koydu. Marca'nın haberine göre; son antrenmanın bitimine sadece 5 dakika kala bacağında ciddi bir rahatsızlık hisseden 27 yaşındaki futbolcu, çalışmayı yarıda keserek tesisleri terk etti. "Mbappe Real Madrid - Barcelona maçında neden oynamıyor?" sorgusunu yapan taraftarlar için acı haber netleşti: Fransız golcü, bacağındaki sakatlık nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmedi ve bu kritik mücadeleyi tribünden takip etmek zorunda kalacak.

EL CLASICO’DA ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

La Liga'nın 35. haftasında oynanacak bu dev mücadele tarihi bir ana tanıklık edebilir. Liderlik koltuğunda oturan Barcelona, Camp Nou’da konuk edeceği Real Madrid karşısında sahadan en az 1 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, La Liga tarihinde ilk kez şampiyonluk kupası bir El Clasico mücadelesinin ardından sahibini bulmuş olacak.

KYLIAN MBAPPE DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

Real Madrid cephesinde en büyük şok Fransız yıldız Kylian Mbappe’den geldi. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, son maçta da sakatlığı nedeniyle görev yapamayan yıldız oyuncu, Barcelona maçının kadrosuna dahil edilmedi. Madrid ekibinin en önemli hücum kozlarından biri olan Mbappe’nin yokluğu, derbi öncesi tüm planları altüst etti.

SON ANTRENMANDA SAKATLIK ŞOKU

Marca’da yer alan bilgilere göre; Mbappe’nin kadrodan çıkarılma nedeni son idmanda yaşanan talihsiz bir olay. Fransız futbolcu, antrenmanın bitimine sadece 5 dakika kala bacağında hissettiği rahatsızlık nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı. Takım içerisinde büyük şaşkınlık yaratan bu gelişme sonrası, sağlık heyetinin riske girmemek adına oyuncuyu kadroya almadığı belirtildi.

ARDA GÜLER VE VALVERDE DE KADRODA YOK

Real Madrid’deki eksikler sadece Mbappe ile sınırlı değil. Sakatlığı bir süredir devam eden milli yıldızımız Arda Güler, kritik deplasmanda takımını yalnız bırakacak. Ayrıca kafa travması geçiren orta sahanın dinamik ismi Federico Valverde de zorlu maçın kadrosuna dahil edilmeyen bir diğer önemli isim oldu.

DEV MAÇ SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Futbolseverlerin nefesini kesecek olan bu mücadele, bu akşam (10 Mayıs 2026 Pazar) saat 22:00'de başlayacak. Dev derbiye Barcelona'nın efsanevi stadyumu Camp Nou ev sahipliği yapacak.