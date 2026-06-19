Türk televizyon ve sanat dünyasını derinden sarsan Ece İrtem'in ani vefatının ardından ölüm nedenine ilişkin yürütülen incelemelerde dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Ölümünden sonra yapılan değerlendirmelerde oyuncunun sol kolunda üç adet yara izi tespit edildiği belirtilirken, ailesiyle yapılan görüşmelerde bu izlerin Tayland seyahati sırasında gerçekleştiği ifade edilen bir maymun ısırığıyla ilişkili olabileceği öne sürüldü. Peki, Maymun ısırığı öldürür mü? Ece İrtem'i maymun mu ısırdı, neden öldü? Detaylar...

ECE İRTEM'İ MAYMUN MU ISIRDI?

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncu Ece İrtem'in 15 Haziran 2026 tarihinde evinde hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, oyuncunun ölümünden yaklaşık bir hafta önce gerçekleştirdiği Tayland seyahatinde yaşandığı belirtilen bir olay soruşturma sürecinde dikkat çeken bir unsur haline geldi.

Bugün savcılığa sunulan dilekçede, Ece İrtem'in ölüm nedeni araştırılırken maymun ısırığı ihtimalinin de değerlendirilmesi talep edildi. Avukat Uğur Gökkoyun tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun sol kolunda üç adet nedbe yani yara izi tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15.6.2026 günü evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin (yara izi) tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir."

Söz konusu başvuru doğrultusunda, otopsi incelemelerinde maymun ısırığı ihtimalinin de değerlendirilmesi talep edildi. Yetkili makamlar tarafından yürütülen süreç devam ederken, konu kamuoyunun yakın takibinde bulunuyor.

MAYMUN ISIRIĞI ÖLDÜRÜR MÜ?

Hayvan ısırıkları, dünya genelinde önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. Uzmanlara göre bir hayvan ısırığının sağlık üzerindeki etkileri; hayvanın türüne, taşıdığı olası enfeksiyonlara, kişinin genel sağlık durumuna ve tıbbi müdahaleye ne kadar hızlı ulaşıldığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Birçok hayvan insanları ısırma potansiyeline sahip olsa da, evcil hayvan kaynaklı vakalar vahşi hayvanlara kıyasla daha sık görülmektedir. Bununla birlikte, enfeksiyon gelişen bazı vakalarda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir.

Maymun ısırıkları ise çeşitli enfeksiyon hastalıklarıyla ilişkilendirilmektedir. Tıbbi kaynaklarda maymun ısırıkları sonucunda kuduz, simian retrovirüsler, Herpes B virüsü, mpox (maymun çiçeği), Salmonella ve Campylobacter kaynaklı bakteriyel enfeksiyonların görülebileceği belirtilmektedir.

Araştırmalara göre maymun ısırıkları, hayvan kaynaklı yaralanmaların yaklaşık yüzde 2 ila yüzde 21'lik bölümünü oluşturmaktadır. Hindistan'da gerçekleştirilen bazı çalışmalarda ise maymun ısırıklarının köpek ısırıklarından sonra ikinci en yaygın hayvan kaynaklı yaralanma nedeni olduğu bildirilmiştir.

Maymun Isırıklarının Yol Açabileceği Sağlık Riskleri

Maymun ısırıkları sonucunda oluşan açık yaralar, bakterilerin ve çeşitli mikroorganizmaların vücuda girişine zemin hazırlayabilmektedir. Bu durum bazı vakalarda enfeksiyon gelişmesine neden olabilmektedir.

Tıbbi literatürde maymun ısırıklarıyla ilişkilendirilen başlıca sağlık riskleri şunlardır:

Kuduz

Herpes B virüsü enfeksiyonu

Simian retrovirüsler

Mpox (maymun çiçeği)

Salmonella enfeksiyonları

Campylobacter enfeksiyonları

Ciddi bakteriyel yara enfeksiyonları

Sepsis (kan zehirlenmesi)

Uzmanlar, hayvan ısırığı sonrasında yaranın profesyonel sağlık ekipleri tarafından değerlendirilmesinin önemine dikkat çekmektedir.

ECE İRTEM NEDEN ÖLDÜ?

Ece İrtem'in ölüm nedeni hakkında resmi soruşturma ve inceleme süreci devam etmektedir.

Oyuncunun vefatının ardından ortaya çıkan yeni iddialar kapsamında, maymun ısırığı ihtimali de değerlendirilmesi talep edilen unsurlar arasında yer aldı. Ancak şu aşamada ölüm nedeni hakkında yetkili makamlar tarafından açıklanmış kesin bir sonuç bulunmamaktadır.

Savcılığa sunulan dilekçede, Tayland seyahati sırasında gerçekleştiği ifade edilen maymun ısırığı ile ölüm arasında olası bir bağlantının araştırılması istendi. Bu doğrultuda otopsi bulgularında söz konusu ihtimalin de incelenmesi talep edildi.

Soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından ölüm nedenine ilişkin resmi değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

ECE İRTEM OLAYINDA GÜNDEME GELEN SEPSİS NEDİR?

Sepsis, halk arasında uzun yıllar boyunca "kan zehirlenmesi" olarak bilinen ciddi bir sağlık sorunudur. Vücudun enfeksiyona karşı verdiği aşırı ve kontrolsüz tepki sonucunda ortaya çıkabilmektedir.

Modern tıbbın gelişmesine rağmen sepsis halen dünya genelinde önemli ölüm nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Erken teşhis ve tedavi büyük önem taşırken, geciken müdahalelerde hayati risk artabilmektedir.

Sepsisin yaygın belirtileri arasında şunlar yer almaktadır:

Ateş

Titreme

Hızlı nefes alıp verme

Kalp atışlarında hızlanma

Bilinç bulanıklığı

Kafa karışıklığı

Genel durum bozukluğu

Uzmanlara göre yaşlı bireyler, bebekler, çocuklar, bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler ve diyabet, kanser veya karaciğer hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları bulunan bireyler sepsis açısından daha yüksek risk grubunda yer almaktadır.

Ece İrtem'in ölümüne ilişkin yürütülen incelemelerde de savcılığa sunulan dilekçede sepsis ihtimaline dikkat çekildiği görülmektedir. Ancak bu konuda da resmi makamlar tarafından açıklanmış kesin bir tespit bulunmamaktadır.