Mavi Balina oyunu, internet ortamında özellikle 2010’lu yılların ortalarından itibaren gündeme gelen ve gençler arasında ciddi tartışmalara yol açan bir “sosyal medya temelli meydan okuma” olarak bilinir. Rusya kaynaklı olduğu iddia edilen bu yapı, zamanla farklı ülkelerde gençlerin psikolojik durumları ve çevrim içi güvenlikleri üzerinden küresel bir tartışma konusu hâline gelmiştir. Peki, Mavi Balina oyunu nedir? Mavi Balina oyunu Türkiye'de yasak mı? Detaylar...

MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR?

BBC Trending tarafından yayımlanan analizlerde de yer aldığı üzere, Mavi Balina hikâyesinin başlangıç noktası 22 Kasım 2015’te intihar ettiği bildirilen Rina Palenkova olayıyla ilişkilendirilmiştir. Bu olayın ardından Rusya’nın en büyük sosyal ağlarından biri olan VKontakte üzerindeki forumlarda gençler arasında yoğun bir tartışma başlamış, özellikle ergenlik dönemindeki kullanıcıların bulunduğu gruplarda depresyon, yalnızlık ve intihar gibi hassas konular sıkça konuşulmaya başlanmıştır.

Bu dijital ortamda zamanla gerçek ile kurgu arasındaki sınır bulanıklaşmış, Rina Palenkova’nın hikâyesi farklı anlatılarla yeniden yorumlanmıştır. Araştırmacıların aktardığına göre, bu süreçte oluşan kapalı gruplarda korku hikâyeleri, semboller ve psikolojik içerikler hızla yayılmıştır. Rusya’daki bazı akademik çalışmalar da bu tür çevrim içi etkileşimlerin genç kullanıcılar üzerinde duygusal yoğunluğu artırabileceğine dikkat çekmiştir.

Mavi Balina olarak adlandırılan yapı, iddialara göre 50 gün boyunca devam eden bir süreçte kullanıcılara çeşitli görevler verilmesi üzerine kurgulanmıştır. Bu görevlerin başlangıç aşamalarında “gecenin bir vakti uyanmak” veya “bir korku filmi izlemek” gibi zararsız görünen talimatlar yer almaktadır. Ancak süreç ilerledikçe komutların daha yoğun psikolojik baskı içerdiği ve şiddet temasına yaklaştığı yönünde iddialar ortaya çıkmıştır.

MAV, BALİNA OYUNU TÜRKİYE'DE YASAK MI?

Mavi Balina oyunu Türkiye’de ve birçok ülkede resmî olarak “uygulama mağazalarında bulunan bir oyun” şeklinde yer almamaktadır. Bu nedenle doğrudan bir yazılım ya da platform bazlı yasaklama yerine, konu daha çok içerik ve dijital güvenlik çerçevesinde ele alınmaktadır.

Türkiye’de yetkili kurumlar, geçmiş yıllarda Mavi Balina iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte özellikle sosyal medya kullanımına dair uyarılar yayımlamış, gençlerin internet üzerindeki kapalı gruplara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtmiştir. Ancak oyunun somut bir uygulama olarak tespit edilip tamamen erişime kapatılması gibi bir durumdan ziyade, dijital içeriklerin denetlenmesi ve riskli yönlendirmelerin engellenmesi ön planda tutulmuştur.

Uluslararası ölçekte de benzer bir yaklaşım söz konusudur. Rusya, Hindistan, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde de Mavi Balina iddiaları farklı dönemlerde gündeme gelmiş, özellikle genç intiharlarıyla ilişkilendirildiği öne sürülen vakalar nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.