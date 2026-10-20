Matvey Kislyak kimdir, Matvey Kislyak kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

Rusya Premier Ligi’nin en dikkat çekici genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Kislyak, CSKA Moskova forması giyiyor ve Rusya Milli Takımı’nda da forma şansı buldu. Avrupa’nın ve Brezilya’nın önemli kulüplerinin de radarında olduğu konuşulan genç oyuncunun yaşı, mevkisi, kariyeri ve transfer süreci merak ediliyor. İşte Matvey Kislyak hakkında bilinenler.

MATVEY KİSLYAK KİMDİR?

Tam adı Matvey Alekseyevich Kislyak olan futbolcu, Rusya’nın Stary Oskol kentinde dünyaya geldi. Futbola Moskova’daki Chertanovo Eğitim Merkezi’nde başlayan Kislyak, 2020 yılında CSKA Moskova altyapısına katıldı. 2023 yılında A takıma yükselen genç oyuncu, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

MATVEY KİSLYAK KAÇ YAŞINDA?

Matvey Kislyak, 26 Temmuz 2005 doğumlu olup 21 yaşında. Yaklaşık 1.80 boyundaki futbolcu, sağ ayağını kullanıyor.

MATVEY KİSLYAK’IN MEVKİSİ NE?

Kislyak orta saha oyuncusu olarak forma giyiyor. Hem savunmaya yakın ön libero rolünde hem de hücuma katkı veren ofansif orta saha pozisyonunda görev yapabilen genç futbolcu, özellikle asist ve oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor.

MATVEY KİSLYAK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Matvey Kislyak, Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova’da forma giyiyor ve takımında 31 numaralı formayı taşıyor. CSKA ile 2022-23 sezonunda Rusya Kupası’nı kazanan genç oyuncu, 2025 yılında Rusya Premier Ligi’nin en iyi genç futbolcusuna verilen “Pervaya Pyatyorka” (İlk Beşlik) ödülünün sahibi oldu.

RUSYA MİLLİ TAKIMI’NDA FORMA GİYDİ

Kulübündeki performansıyla dikkat çeken Kislyak, Mart 2025’te ilk kez Rusya Milli Takımı’na davet edildi. Genç futbolcu, milli formayla çıktığı maçlarda gol sevinci de yaşadı.

BEŞİKTAŞ MATVEY KİSLYAK’I TRANSFER EDECEK Mİ?

Beşiktaş’ın, ocak ayında açılacak ara transfer döneminde Kislyak için yeniden harekete geçmeyi planladığı iddia ediliyor. Siyah-beyazlı yetkililerin, 19 Ekim’de oynanan Dinamo Moskova – CSKA Moskova derbisini tribünden takip ederek genç oyuncunun performansını yerinde izlediği öne sürüldü. Beşiktaş’ın yaz döneminde de bonuslarla birlikte yüksek bir teklif hazırladığı konuşulmuştu. Ancak kulüpten bu transferle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

DAHA ÖNCE FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Kislyak’ın adı Türk kulüpleriyle ilk kez anılmıyor. 2025 yazında Fenerbahçe’nin genç oyuncu için yaptığı yaklaşık 12 milyon euroluk teklifin CSKA tarafından reddedildiği, aynı yıl Beşiktaş’ın da 10 milyon euro civarında bir teklif sunduğu bildirilmişti. Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun Arsenal, PSG, Flamengo ve Palmeiras gibi kulüplerin de ilgisini çektiği iddia ediliyor.