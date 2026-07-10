Mattersburg hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, takım değeri ne kadar, Transfermarkt değeri ne kadar?

Beşiktaş'ın hazırlık maçındaki rakibi Mattersburg, karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündemine oturdu. "Mattersburg hangi ülkenin takımı?" ve "Mattersburg hangi ligde oynuyor?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alırken, Avusturya ekibiyle ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde

MATTERSBURG HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

"Mattersburg hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, takım değeri ne kadar?" soruları, Beşiktaş'ın hazırlık maçı öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin hazırlık kampındaki rakiplerinden biri olan Mattersburg'un hangi ülkeye ait olduğu, hangi ligde mücadele ettiği ve güncel durumu merak ediliyor. İşte Mattersburg hakkında bilinmesi gerekenler.

MATTERSBURG HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Mattersburg, Avusturya'nın Burgenland eyaletinde bulunan Mattersburg kentinin futbol takımıdır. Kulüp uzun yıllar Avusturya futbolunun önemli ekiplerinden biri olarak mücadele etti ve özellikle Avusturya Bundesliga'da geçirdiği sezonlarla adından söz ettirdi.

MATTERSBURG HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Mattersburg, geçmişte Avusturya Bundesliga'da yer alsa da günümüzde profesyonel liglerde mücadele etmiyor. Kulüp, 2020 yılında yaşanan mali usulsüzlükler ve finansal kriz nedeniyle faaliyetlerini durdurdu ve profesyonel takım liglerden çekildi. Bu nedenle Mattersburg'un aktif olarak mücadele ettiği bir profesyonel lig bulunmuyor.

Beşiktaş'ın hazırlık kampında karşılaşacağı ekip ise kulübün yeniden oluşturulan yapısı kapsamında hazırlık maçlarına çıkan yerel organizasyondan oluşan kadro olarak dikkat çekiyor.

Mattersburg profesyonel futbol faaliyetlerini sonlandırdığı için kulübün güncel ve resmi bir piyasa değeri bulunmuyor. Transfermarkt gibi futbol veri platformlarında da aktif profesyonel kadroya ait güncel bir takım değeri yer almıyor.

Kulübün Bundesliga'da mücadele ettiği dönemde kadro değeri dönemsel olarak milyonlarca euro seviyesine ulaşsa da, profesyonel yapının sona ermesiyle birlikte bu veriler güncelliğini yitirdi.

MATTERSBURG'UN BAŞARILARI

Mattersburg, Avusturya futbolunda uzun yıllar üst ligde mücadele eden kulüpler arasında yer aldı. Takım, Avusturya Kupası'nda iki kez finale yükselme başarısı gösterirken, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettiği sezonlarla da dikkat çekti. Özellikle 2000'li yıllarda istikrarlı performansıyla Avusturya futbolunun önemli ekiplerinden biri olarak gösteriliyordu.

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN RAKİP

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, kamp programı kapsamında Mattersburg ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip için bu mücadele, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyuncuların son durumunu görmesi ve farklı kadro kombinasyonlarını denemesi açısından önemli bir prova niteliği taşıyor.