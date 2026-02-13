Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un aynı adlı eserinden uyarlanan Masumiyet Müzesi dizisi, 1970'li yılların İstanbul'unda geçen çarpıcı bir aşk hikâyesini ekranlara taşıyor. Romanın atmosferini ve karakter derinliğini büyük ölçüde koruyan yapım, dönem kostümleri, mekan tasarımı ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi zamanda yolculuğa çıkarıyor. Peki, Masumiyet Müzesi dizisinin oyuncuları kimler? Masumiyet Müzesi konusu ne, hangi platformda yayınlanıyor? Detaylar...

MASUMİYET MÜZESİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Masumiyet Müzesi dizisi, hem deneyimli hem de genç oyuncuların güçlü performanslarını bir araya getiriyor. Dizinin başrolünde Kemal karakterini canlandıran Selahattin Paşalı yer alırken, Füsun karakterine hayat veren isim ise Eylül Lize Kandemir oldu.

Ayrıca dizinin geniş oyuncu kadrosunda şunlar bulunuyor:

Oya Unustası

Tilbe Saran

Bülent Emin Yarar

Gülçin Kültür Şahin

Ercan Kesal

Cem Bayurgil

Cansel Elçin

Emirhan Parlak

Neslihan Arslan

Jessica Katharina Taşçı

Bu seçkin kadro, romanın karakter dünyasını ekrana taşırken, izleyiciyi dönemin İstanbul'unun sınıf farkları, aile baskısı ve toplumsal değerleriyle örülü atmosferine başarıyla çekiyor.

MASUMİYET MÜZESİ KONUSU NE?

Masumiyet Müzesi, 1975 yılında başlayan ve yıllar boyunca devam eden dramatik bir aşk hikâyesini merkezine alıyor. Dizi, varlıklı Basmacı ailesinin oğlu Kemal ile uzak akrabası olan, mütevazı bir aileden gelen Füsun arasında gelişen ilişkiyi anlatıyor. Zamanla saplantılı bir hal alan bu aşk, dönemin sosyal yapısı ve sınıf farklılıkları ile birleşince izleyiciye unutulmaz bir dramatik deneyim sunuyor.

Dizi, özellikle:

Sınıf farklarını

Aile baskısını

Toplumsal değerleri

1970'li yılların İstanbul atmosferini

detaylı ve derinlikli bir şekilde işleyerek romanın ruhunu ekrana taşıyor. Her sahne, dönemin estetiğini ve karakterlerin iç dünyasını güçlü biçimde yansıtacak şekilde tasarlanmış.

MASUMİYET MÜZESİ DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Masumiyet Müzesi dizisi, Netflix'te izleyiciyle buluşuyor. Türkiye orijinal içerikleri arasında yer alan yapım, dünya genelindeki izleyicilere de sunuluyor. İlk sezon, toplam 9 bölümden oluşuyor ve 13 Şubat 2026 tarihinde ilk bölümü yayınlandı. İzleyiciler, diziyi ister bilgisayar, ister mobil veya televizyon platformları üzerinden erişebilir.